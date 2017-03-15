"Yeni örgütlerin duyurusunu da yapacağız"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Beyarmudu örgütü kuruldu ve Beyarmudu Örgüt Başkanlığı’na Ahmet Yalınca getirildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, kuruluş etkinliğine Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, Mağusa İlçe Başkanı Ece Balcı, TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, bazı MYK ve PM üyeleri katıldı.



Beyarmudu Örgütü Yönetim Kurulu ise şu isimlerle oluşturuldu:

“Adnan Gencalp, Sevilay Kasapoğlu, Ali Sürer, Devrim Cohar, Cafer Özoğul, Koral Tan, Yasemin Çobanoğlu”

ÖZYİĞİT: "1 AYDA 5 ÖRGÜT OLUŞTURDUK"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülke genelinde çok yoğun bir örgütlenme çalışması yürüttüklerini, son bir ayda 5 örgüt oluşturduklarını belirtti.

Özyiğit, kısa dönem içerisinde yeni örgütlerin duyurusunu da yapacaklarını kaydetti.

Sosyal demokrasinin güçlenmesinden rahatsız olanların oyunlarına ve bu oyunlara alet olanlara takılmadan , 'ben' değil 'biz' diyenler olarak ısrarla ve kararlılıkla yollarına devam edeceklerini belirten Özyiğit, "Sosyal demokrat düşünce bu ülkede her alanda gelişip, daha da kökleşecektir.

Mücadelemizin temelini de bu oluşturmaktadır" dedi.

Özyiğit, TDP’ye katılımlar sürerken, neredeyse her hafta bir örgüt kurduklarını söyledi ve çok sayıda kişinin kendilerine ulaşarak bu yolu kendileriyle birlikte yürümek istediklerini söylediklerini ifade etti.