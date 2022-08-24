Yeni özelliğini test ediyor! TikTok, Snapchat’e rakip olacak

Instagram ve Facebook'tan sonra Snapchat'e de rakip olmak isteyen TikTok, Yakında adını verdiği yeni özelliği test etmeye başladı.

TikTok, Facebook ve Instagram’dan sonra Snapchat ile de rekabet etmek için kolları sıvadı. Kullanıcılar, TikTok hesaplarında “Yakında” özelliği sayesinde çevrelerindeki ilginç olayları izleyebilecek.

Kullanıcılar, çevrelerinde olup bitenleri görebilmek için sosyal medya uygulamalarında daha fazla etkileşim oluşturuyor. Bunun avantajını kullanan Snapchat, uzun süredir ABD’de en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

TikTok, akış için Yakında sekmesi oluşturacak

TikTok, günümüzde kullanıcılara Sizin İçin ve Takip Ediliyor adını verdiği iki farklı akış sunuyor. Sizin İçin adı verilen akışta uygulamanın önerdiği videolar, Takip Ediliyor sekmesinde ise takip ettiğiniz kişilerin videoları bulunuyor.

TikTok, yeni akış sekmesi için çalışmalara başladı. Sosyal medya danışmano Matt Navarra, “Şirket, yeni bir akış özelliği için deneme yapıyor. Yeni özellik adından da anlaşılacağı üzere yakınınızdaki olaylara hakim olmanızı sağlayacak. Bu sayede kullanıcıların daha fazla yeni yerler keşfedebileceğini düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Meta, yeni metaverse kimliği özelliklerini açıkladı. Buna göre Meta hesabı ve Meta Horizon profili zorunlu tutulacak.

TechCrunch’a demeç veren TikTok, Asya bölgesinde küçük bir kullanıcı grubuyla yeni özelliğini test ettiğini doğruladı. Test için seçilen kullanıcılar, uygulamanın ana sayfasında Sizin İçin, Takip Ediliyor ve Yakında sekmelerini görebiliyor.

Analistler, TikTok’un bu hamle ile Snapchat’e rakip olmak istediğini düşünüyor. Yakın zamanda Instagram da konum bazlı benzer bir özelliğini kullanıcılara sunmuştu.

TikTok’un Yakında adını verdiği akış sekmesini yerel reklamverenler için de kullanacağı tahmin ediliyor. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.