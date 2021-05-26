Yeni parti Biontech aşıları Türkiye'ye ulaştı

BioNTech-Pfizer, Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı sağlayacak Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ek 60 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Biontech'in Kovid-19 aşısının yeni partileri Türkiye'ye ulaştı.

BioNTech-Pfizer, Türkiye'ye ek 60 milyon doz aşı sağlayacak Türkiye Sağlık Bakanlığı ile ek 60 milyon doz Kovid-19 aşısı için anlaşma imzalandığını duyurmuştu. Biontech'in Kovid-19 aşısının yeni partileri Türkiye'ye ulaştı.

Açıklamada anlaşma kapsamında ek 30 milyon doz için de opsiyon bulunduğu belirtildi. Anlaşma, BioNTech-Pfizer’in Türkiye’ye Kovid-19 aşısı tedarikini tümü 2021’de teslim olmak üzere 120 milyon doza kadar çıkaracak. Yazılı açıklamada ifadeleri yer alan BioNTech CEO’su Uğur Şahin “Türkiye’nin aşılama çalışmalarına önemli bir katkı yapabildiğimiz için minnettarız” demişti.

Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahretin Koca, “BioNTech ile Haziran'da 30 milyon, Temmuz, Ağustos ve Eylül'de de ciddi bir miktarın anlaşması yapıldı” ifadelerini kullanmıştı.

Koca, önümüzdeki ay aşılamanın 18-20 yaş üzeri herkesi kapsamasının planlandığını da ifade etti. Yerli aşıda Faz-3 çalışmalarının Haziran ayı başında başlayacağını anlatan Koca, Ağustos-Eylül aylarında aşının hazır duruma gelebileceğini söylemişti.