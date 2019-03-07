'Yeni Parti' iddiaları: 50 milletvekili hazır!

Gazeteci Nuray Başaran TV5'te katıldığı bir programda 'Yeni Parti' iddialarıyla ilgili konuştu.

Başaran AKP içerisindeki kliklere "AKP kurulduğu ilk günden beri içeride bir kaynama var, işte Cemil Çiçek grubu Abdülkadir Aksu grubu… Şunun şu kadar milletvekili var, bunun bu kadar, yarın ayrılıyorlar, 10 kişi 15 kişi" diyerek dikkat çekerken, "Kulislerde hep bu konuşuldu ama hep gizli kapaklı, sessizce konuşuldu, kapandı. Ama ayrılmadılar Hep de bir bütün olarak Tayyip Bey onları derleyip toparlayıp yönetmeyi bildi. Fakat son dönemde gerek 16 yıllık iktidarın verdiği yorgunluk, gerekse içeride birtakım çatışmaların, taleplerin bazen yerine gelip bazen yerine gelmemesinden dolayı kırgınlıklar, çekişmeler giderek arttı" dedi.

LİDERLİK DAVUTOĞLU'NDA

Kurulacak olan yeni partinin liderliğinin kimde olacağına dair ise "Uzun zaman önce insanlar Abdullah Gül’e ümit bağladılar. Abdullah Gül’den bir hareket beklediler. Abdullah Bey’de çıkıyorum, çıktım, bilemiyorum yani… Dışarıya yansıyan kadarını söylüyorum. İşte Tayyip beyin uyarıları farklı şeyleri de yaşadı. Türkiye biliyorsunuz Genelkurmay başkanına git diye söylendi. Şimdiki Savunma Bakanımız bunları yaşadı. Abdullah Bey ile geri çekildi. Geri çekildi göründü en azından. O arada işte yeni bir parti çıktı gündeme geldi. Yeni bir parti olarak belki İYİ Parti bu oluşumu ya da bu hareketin bir sürü ötelenmesi ne sebep oldu. Ama İYİ Partide Türkiye’ye bekleneni veremediği için yani yeterince büyüyemedim merkeze oturamadığı için yeniden Türkiye’de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünen AK Parti’de bir grup ve rahatsız olan bir grup bu kez sanıyorum Abdullah Bey’den de bir şey beklemeden harekete geçti. Bunların başını gördüğümüz kadarıyla eski Başbakanlarımızdan Ahmet Davutoğlu çekiyor. Ve bunu da konuşmaktan şu anda asla kaçınmıyorlar" şeklinde konuştu.

'50 MİLLETVEKİLİ VAR'

Kurulacak yeni partiye CHP'den de katılacaklar olduğunu belirten Başaran "Ciddi bir ekip var yani işte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu Mehmet Şimşek, Selçuk Özdağ gibi… Ayrı hareket etmiyorlar birlikte hareket ediyorlar. İlk kez bu insanlar ‘evet parti kuruyoruz’ diyorlar birebir konuştuğumuzda. Tayyip Bey biliyorsunuz eğer ciddi bir şey olmasaydı mitinglerde meydanlarda hedef almazdı. Demek ki ona da bazı bilgiler gidiyor ki meydanlardan muhatap alıp cevap verdi. CHP’den seçimden sonra 1 Nisan 31 Mart sonundan kastım seçimlerden sonra merkeze oturmak istiyorlar sadece AK Parti içinden değil CHP’den de kendilerine katılım olacağını söylüyorlar . Hatta milletvekili bazında görüşmeler yaptıklarını söylüyorlar. CHP’li bazı milletvekillerinin de ayrılıp bur partiye geçeceği söyleniyor. AK Parti’den de CHP’nin içinden de milletvekilleri var. 50 – 55 milletvekilinden söz ediyorlar Hem CHP’den hem AK Parti’den Hatta bu bence bir grup kurmaya da yeter bir sayı" dedi.