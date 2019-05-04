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‘Yeni Parti’ kamuoyu yoklaması mı yaptırıyor? Anket şirketinden açıklama

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Yeni siyasi partiler kurulacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi.
‘Yeni Parti’ kamuoyu yoklaması mı yaptırıyor? Anket şirketinden açıklama

Yeni siyasi partiler kurulacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Partiden önce anket şirketlerine kamuoyu yoklaması yaptırıldığı iddia ediliyor.  Ancak, anket şirketlerinin, kendilerini kamufle etmek için başka şirketlerin ismiyle anket yaptığı öne sürülüyor.

Geçtiğimiz gün CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programında gazeteci Gürkan Hacır, yeni kurulacak siyasi parti iddialarıyla ilgili “anket çalışması” başlatıldığını söyledi.

İddialara göre bu anket, yeni kurulacak partinin yol haritasını şekillendirecek. Hem eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hem de eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ayrı ayrı siyasi örgütlenmeler kurmaya hazırlandığının konuşulduğu bir süreçte yapıldığı iddia edilen bu kamuoyu araştırması kulisleri de hareketlendirdi.

Independent Türkçe, “Türkiye’nin Siyasi Panoraması” başlığıyla hazırlanan bir anket formuna ulaştı.

Mayıs 2019 tarihli bu anket formunda, konuşulan seçmene “1 yıl öncesi ile karşılaştırdığınızda mevcut durumu nasıl görüyorsunuz? Önümüzdeki yıl için nasıl bir beklentiye sahipsiniz? Hükümetin ekonomik sorunları çözeceğine inanıyor musunuz? Ekonomik sorunların sebepleri neler? Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde önceliği neler olmalı? Avrupa Birliği’ne üyelik konusunda bir referandum yapılacak olsaydı siz nasıl oy kullanırdınız?” şeklinde farklı sorular yöneltiliyor.

ANAR: O ANKET BİZİM DEĞİL 

Anket formunda, araştırmayı yapan şirket olarak Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin (ANAR) ismi ve logosu görünse de ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu böyle bir anket yapmadıklarını belirtti.

“Bazı çevrelerin gizli araştırmalar yapacağı zaman farklı anket şirketleriyle araştırmayı kamufle ettiklerini” dile getiren Uslu bunun defalarca başlarına geldiğini anlattı.

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