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"Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturuldu; perde arkasındaki isim Abdullah Gül"

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"Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturuldu; perde arkasındaki isim Abdullah Gül"
"Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturuldu; perde arkasındaki isim Abdullah Gül"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski bakanlardan Ali Babacan'ın genel başkan olacağı bir partinin kurulması için çalışmaların yürütüldüğünü öne sürdü. Kurulacak partinin arkasındaki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu iddia eden Selvi, "Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor" diye yazdı.

Siyaset kulislerinde sık sık AKP'den ayrılan isimlerin yeni bir parti kuracağı iddia ediliyor. Selvi yeni partinin 1 Nisan sonrasında kurulacağını söylerken bazı isimler kurulma tarihi olarak "beşinci ayın beşi" yorumunda bulunuyor. 

Selvi'nin "Gül ve Babacan’ın parti kurma çalışması" başlığıyla (21 Şubat 2019)yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

...Yeni parti kurma çalışmaları somut adımlara dönüşüyor. Daha önce AK Parti’de cumhurbaşkanlığı ve bakanlık gibi önemli görevlerde bulunmuş isimler tarafından yeni parti kurma çalışmalarının yürütüldüğü söyleniyor. Yeni parti için 1 Nisan’dan sonrası için tarih veriliyor. Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın genel başkanlığını üstleneceği bir partiden söz ediliyor. Daha doğru bir deyişle, kurulacak olan yeni partinin başına geçmesi için Ali Babacan’ın ikna edildiği söyleniyor. Parti kurma çalışmalarının arkasındaki ismin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğu söyleniyor. Abdullah Gül’ün genç, yıpranmamış ve yeni bir isim olması nedeniyle Babacan’ı tercih ettiği söyleniyor. Aslında partiyi kurduranın Abdullah Gül olduğu belirtiliyor. Yani perde arkasındaki lider Abdullah Gül. Ancak kendisi bir parti kurup yola çıkmak yerine Ali Babacan’ın genel başkanlığı üstleneceği bir parti kurmayı tercih ettiği söyleniyor. Tabii ki adı ‘Abdullah Gül Partisi’ olmayacak. Ama parti için ‘Abdullah Gül partisi’ diyebiliriz. Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu söyleniyor. Heyet, yeni partinin programını yazmaya başlamış. Parlamenter sistemi savunan bir parti öngörülüyormuş. 1 Nisan’dan itibaren partinin kuruluşunda yer almasını istedikleri isimlere teklif götürecekleri söyleniyor. Yeni partinin şansını AK Parti’nin yerel seçimlerde alacağı oy oranı belirleyecek. Abdullah Gül’ün kurduracağı partinin 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine göre hazırlık yaptıkları söyleniyor.

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