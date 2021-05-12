Yeni parti Sinovac aşıları Türkiye'ye ulaştı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indiğini açıkladı.
Çin’den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak.
Çin firması ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı belirtildi.
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