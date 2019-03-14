'Yeni Parti'nin internet sitesi kapandı

‘Yeni Bir Parti’ ismiyle açılan internet sitesi kapandı. Twitter'dan yapılan açıklamada 'Bize gönderilen mesajlar emanetinizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız' denildi.

"Yeni Bir Parti" isimli Twitter hesabından yapılan açıklamada internet sitesinin "şartlar gereği bir süreliğine yayından kaldırıldığı" duyuruldu.

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler tarafından kurulduğu iddia edilen parti girişimi tartışma yaratmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Saygıdeğer Vatandaşlarımız, Şartlar gereği web sitemizi bir süreliğine yayından kaldırıyoruz. Bize gönderilen mesajlar emanetinizdir, güveninizi boşa çıkarmayacağız. Zamanı geldiğinde kadromuz ile karşınızda olacağımıza inanıyor ve saygılarımızla şimdilik sizlere veda ediyoruz.”