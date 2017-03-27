Yeni Power Rangers filminde LGBT dünyasına sürpriz

Kuşkusuz 90’lı yıllarda çocuk olan her eşcinselin Power Rangers’a karşı bir tutkusu vardır.

Dünya tarihinin en çok LGBT hayran kitlesine sahip çocuk filmlerinden Power Rangers’ın yeniden çekilecek olmasına karşı heyecan duyan dünyamız, yeni filmde Rangers’lardan birinin eşcinsel olmasıyla daha büyük bir mutluluk yaşıyor.

İlk filmlerde Mavi Ranger’ı canlandıran, açık eşcinsel oyuncu David Yost tarafından da oldukça coşkuyla karşılanan habere göre, yeni filmde Sarı Ranger açık lezbiyen olarak kurgulandı. Filmin yönetmeni Dean Israelite tarafından duyurulan, Sarı Ranger olarak bilinen Trini karakterinin lezbiyen oluşuyla ilgili yönetmen, ”Aslında filmimizin hedef kitlesinin ergen yaş grubu olması ve karakterlerin de lise çağındaki gençlerden oluşması sebebiyle tam lezbiyenliğini keşfetmiş bir Trini izlemeyeceğiz, yeni Power Rangers’da Trini cinsel yönelimini henüz keşfediyor olacak.” dedi.