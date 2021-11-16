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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Yeni REKOR! 191’i yerel, 220 pozitif vaka!

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Bugünkü vaka sayısı açıklandı.
Yeni REKOR! 191’i yerel, 220 pozitif vaka!

16 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.376

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 220

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 191

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.818.020

Toplam Vaka Sayısı: 24.951

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.001

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1859

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1767

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1871

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 422

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6540

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.982

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