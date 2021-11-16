Yeni REKOR! 191’i yerel, 220 pozitif vaka!

16 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.376
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 220
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24
Yerel Vaka Sayısı: 191
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.818.020
Toplam Vaka Sayısı: 24.951
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.001
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1859
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1767
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 93
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1871
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 489
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 422
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6540
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 81.982
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