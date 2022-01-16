Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu şarkısı üzerinden hedef gösterdi

Yeni Şafak gazetesi, Sezen Aksu'yu "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli yeni şarkısı üzerinden haberleştirerek hedef gösterdi.

"Sezen Aksu'dan dini değerlere hakaret" başlıklı haberde Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözlerini dine hakaret olarak yorumladı.

Ünlülerden tepki

Şarkıcı Mustafa Sandal, Aksu'yu eleştirenlere Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:

"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır. #sezenaksu"