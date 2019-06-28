Yeni Şafak yazarı: 2023 yılı için AK Parti iktidarı cepte değil, genel seçimlerde yenilgiye uğraması muhtemel

Yeni Şafak yazarı Özlem Albayrak, "AKP’nin kuruluşuna ve şimdiye dek kazandığı zaferlere karine teşkil eden kimlik siyasetinin boşa düştüğünü" söyledi.

Albayrak, "AKP'nin aynı argümanlarla gitmesi durumunda 2023 yılı için AK Parti iktidarı cepte değil" diyerek, "Önümüzdeki süreçte çok farklı bir yol, strateji ve söylem geliştiremezse, 'eşitlik ve kalkınma' üzerine kurulan tezler güncellenmezse AK Parti’nin genel seçimlerde yenilgiye uğraması muhtemeldir" ifadesini kullandı.

Albayrak'ın "AK Parti seçmeni, CHP’ye nasıl oy verdi?" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

(...)AK Parti’nin kuruluşuna ve şimdiye dek kazandığı zaferlere karine teşkil eden kimlik siyaseti boşa düşmüş oldu.

Aynı argümanlarla giderse, -söyleyebiliriz ki- 2023 yılı için AK Parti iktidarı cepte değil. Önümüzdeki süreçte çok farklı bir yol, strateji ve söylem geliştiremezse, “eşitlik ve kalkınma” üzerine kurulan tezler güncellenmezse AK Parti’nin genel seçimlerde yenilgiye uğraması muhtemeldir. Köprüler, yollar, tüneller, savunma sanayi ve diğer hamleler hatırlatıldığında bazı seçmenler “Eee ne olmuş” diyebiliyor zira.

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