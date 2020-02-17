Yeni Şafak yazarı: Darbe laikçi ve Kemalist şebekelerden gelecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, 'darbe' söylentilerini kaleme aldığı bugünkü yazısında darbenin 'Kemalistlerden geleceğini' iddia etti ve "PKK, FETÖ darbede kendilerine verilecek uşaklık rollerini oynayacaklar seve seve" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 'Darbe söylentilerini gözardı etmeyelim; önlem almaya bakalım' başlıklı bugünkü yazısında 'darbe söylentilerinin ciddiye alınması gerektiği' görüşünü dile getirdi. "Bu kez, pat diye darbe yapmaya kalkmayacaklar" diyen Kaplan, darbenin 'Kemalist şebekelerden geleceğini' iddia etti.

Kaplan'ın yazısının ilgili kısım şu şekilde:

"Eğer yeni bir darbe girişimi daha gerçekleştirilecek olursa, pattadanak darbe yapmayacaklar

Ortamı darbeye hazır hâle getirecekler

Bunun için planlanan ilk stratejiyi yüzdeyüz başardıklarını üzülerek söylemek zorundayım: 15 Temmuz’da Erdoğan’ın çağrısından önce sokaklara dökülen cemaatler, tarikatlar, sivil toplum kuruluşları büyük algı operasyonlarıyla şeytanlaştırıldılar; saygınlıkları da, toplumdaki sosyolojik karşılıkları da büyük yara aldı, kelimenin tam anlamıyla büyük darbe yedi; planlanan darbenin başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel büyük ölçüde ortadan kaldırıldı; bu ülkede bu toplumun Müslüman omurgasını oluşturan ve koruyan yegâne ve sarsılmaz kaynaklar olan cemaatler, tarikatlar aşağılanacağı kadar aşağılandı; toplumun özellikle cemaatler ve tarikatlar üzerinden tam bir inanmışlık ve adanmışlıkla hainlere, darbecilere direnme güçleri kırıldı.

Burada çok hayatî bir noktaya parmak basmış oluyorum. Darbe, laikçi, Kemalist şebekelerden gelecek... PKK, FETÖ darbede kendilerine verilecek uşaklık rollerini oynayacaklar seve seve, elbette

Devleti de, halkımızı da dikkatli ve teyakkuz hâlinde olmaya davet ediyorum. Allah, ülkemizi şer şirret güçlerin oyunlarından korusun, bize de basiret versin."