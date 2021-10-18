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Yeni Şafak yazarı: İmamoğlu'nun Bayburt ziyaretinde büyük izdiham olmuş, endişelenmek mi lazım?

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Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, İBB Başkanı İmamoğlu'na gösterilen ilgiden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun endişelenmesi gerektiğini yazdı
Yeni Şafak yazarı: İmamoğlu'nun Bayburt ziyaretinde büyük izdiham olmuş, endişelenmek mi lazım?

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker bugünkü yazısında “siyasi cinayetler” tartışmasını ve  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Bayburt ziyaretini değerlendirdi.

İlk olarak CHP Genel Başkanı K

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin YazıcıoğluHrant Dink cinayetinin ardından söylediği “Memlekette tarla çok” sözlerine yer veren Şeker,” Tedbir alması gereken sadece devlet kurumları olmasa gerek. Teşkilatlanmış sivil yapılar da tepeden tırnağa kontrol altına alınmalı. Sakıncalı görülenler temizlenmeli. Sonra üstüne ihale yıkmaya kalkanlar çıkarsa yazık olur” diye yazdı.

Şeker, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen hafta gerçekleştirdiği Bayburt ziyareti ile ilgili ise “Bayburt’ta büyük izdiham olmuş diyorlar.- Kim diyor? Belediyenin internet sitelerinde… Desene ki Bayburt, Bayburt olalı böyle izdiham görmemiş. Ne yapalım Hocam, endişelenmek mi lazım? Hayır, bize ne! Kemal Bey düşünsün. Endişe makamı, onun ihtisas alanı” dedi.

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emal Kılıçdaroğlu ve İyi Partili Koray Aydın’ın gündeme getirdiği “siyasi cinayetler” iddiasıyla ilgili Şeker, “Her türlü tedbirin alınması, korumanın artırılması şart… Gerçi Kemal Bey beş altı senedir canı sıkıldıkça bu konuda endişelerini dile getiriyor ve çetelesini tutanlara her konuşmasında bir çentik daha attırıyor ama… Alıştık artık denilecek durum değil bu konu. Ya bu defa, kurt hakikaten saldırır da bir kuzuyu kaparsa? Allah korusun. Fakat kul da gayret etmeli” dedi.

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