  • BIST 94.966
  • Altın 244,215
  • Dolar 5,9240
  • Euro 6,6074
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Yeni sinir hücresi oluşumu Alzheimer için umut olabilir mi?

» »
İnsan beyninde, küçük bir alanda yeni sinir oluşumunun devam ettiği uzun zamandır biliniyordu.
Yeni sinir hücresi oluşumu Alzheimer için umut olabilir mi?

İnsan beyninde, küçük bir alanda yeni sinir oluşumunun devam ettiği uzun zamandır biliniyordu. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni bir araştırma ise yeni sinir hücresi oluşumunun ileri yaşlara kadar devam ettiğini ve bu yeni sinir hücresi oluşumunun Alzheimer hastalığı olanlarda bile gözlenebileceğine işaret ediyor. Sadece tek bir farkla: Alzheimer olanlarda yeni sinir hücresi oluşumu çok daha yavaş seyrediyor.

Yaklaşık 30 yıl kadar önce sinir hücresi oluşumunun sadece anne karnında gerçekleştiği ve erişkinlikte yeni sinir hücresi oluşmadığı düşünülüyordu. Ama artık sinir hücreleri çoğalabildiği ve yeni sinir hücreleri oluştuğu biliniyor, yani nörogenez erişkinlik boyunca da devam ediyor.

Yeni sinir oluşumunun keşfi beynin sınırlı yenilenme kapasitesi olduğu yanılsamasına da son vermişti. Yaşamın hemen her aşamasında sürekli değişen ve gelişen beyin için aksi de düşünülemezdi fakat uzun yıllar boyunca sabit olduğu ve değişmediği düşünüldü.

Yeni sinir hücresi oluşumunun gerçekleştiği beyin bölgelerinin başında hipokampüs geliyor. Bellek işlevlerinden sorumlu olan bu beyin bölgesinde erişkinlik boyunca yeni nöron oluşumu devam ediyor. Yeni nöron oluşumunun yanı sıra sinir hücreleri üzerindeki dikensi çıkıntıların (dentritler) bellek kadar öğrenmede de önemli olduğu biliniyor. Alzheimer gibi hastalıklarda ise hipokampüs işlevleri etkileniyor ve bireyler bellek ve öğrenme sorunları yaşamaya başlıyor. Bu nedenle Alzheimer gibi hastalıklarda erişkinlik boyunca hipokampüste neler olup bittiğini anlamak önem taşıyor.

Bellek ve öğrenme yaşam boyu devam eden bir beyin işlevi. Bu nedenle bir tek erken çocuklukta ya da ergenlikte değil ileri yaş dönemlerinde de hipokampüs bölgesinde sinir hücrelerinin değişiminin devam etmesi gerekiyor. Ancak sürüp giden yeni nöron oluşumuna dair bilgi çok kısıtlıydı. İşte geçtiğimiz günlerde yayımlanan bir araştırma ileri yaş dönemlerinde bile yeni sinir hücresi ve dikensi çıkıntı oluşumunun sürdüğünü gösterdi.

Araştırma kapsamında beyin işlevleri açısından sağlıklı ve Alzheimer hastalığı olan kişilerin beyin dokuları ölümlerinden sonra incelenmiş. Her iki grupta da yeni sinir hücresi oluşumuna dair neredeyse 90’lı yaşlara kadar süren bulgulara rastlanmış. Hatta bir kısmında yeni sinir hücrelerinin olgunlaşmaya devam etmekte olduğu gözlenmiş. Alzheimer hastalığı olan bireylerde ise hem yeni sinir hücresi oluşumunun hem de yeni oluşan hücrelerin olgunlaşmasının daha yavaş ve az sayıda olduğu görülmüş.

Şimdi dikkatler Alzheimer hastalığında yeni sinir hücresi oluşumunu yavaşlatan ve bozan faktörlere çevrilmiş durumda. Eğer yeni sinir hücresindeki yavaşlama Alzheimer gibi hastalıklara yol açıyorsa erken yaşlardan itibaren bu yavaşlamayı öngörmek ve belki de engellemek mümkün olabilir. Keza 2050 yılında ileri yaş grubunda en önemli sağlık sorununun Alzheimer gibi beyin işlevlerinde ciddi bozulmalar yapan hastalıklar olacağı düşünülüyor. Türkiye gibi yaşlı nüfusu giderek artan ülkeler için bu öngörü gelecekte önemli bir toplum sağlığı sorununun belirmekte olduğuna işaret ediyor.

İlgili makale:

Moreno-Jimenez ve ark. (2019) Adult hippocampal neurogenesis is abundant in neurologically healthy subjects and drops sharply in patients with Alzheimer’s disease. Nature Medicine 25: 554–560.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 ay veya daha uzun süre antibiyotik kullanan kadınlarda kalp krizi ve felç riski daha fazla26 Nisan 2019 Cuma 11:16
  • Türk doktorun “Fidan sendromu” tanımı dünya tıp literatürüne girdi25 Nisan 2019 Perşembe 23:10
  • Düşünceleri sese çeviren cihaz geliştirildi25 Nisan 2019 Perşembe 22:35
  • ABD'de: Beyin implantı sayesinde zihin okuyup düşünceyi söze döktüler25 Nisan 2019 Perşembe 22:34
  • Dünya Sağlık Turizmi Forumu'nda KKTC'yi Savaşan temsil etti25 Nisan 2019 Perşembe 18:32
  • Doktorlar, Bir Bebeğin Beyninde Tamamen Gelişmiş Bir Diş Buldular24 Nisan 2019 Çarşamba 22:17
  • Kahvaltı yapmayanları hangi hastalıklar bekliyor?24 Nisan 2019 Çarşamba 21:08
  • Aşıyı reddederek çocuğunuzu ve toplumu riske atmayın!24 Nisan 2019 Çarşamba 21:07
  • Aşırı kilo kısıklık sebeplerinin başında geliyor!24 Nisan 2019 Çarşamba 21:05
  • Sağlık Bakanlığı’ndan damacana sulara ilişkin yeni açıklama24 Nisan 2019 Çarşamba 19:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti