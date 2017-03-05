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Yeni Star Wars oyunları için tarih belli oldu!

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Yeni Star Wars oyunları için tarih belli oldu!
DICE tarafından üretilecek olan yeni Star Wars Battlefront’un ardından, Star Wars temalı diğer oyunlar hakkında da bilgiler gelmeye başladı.

Bir yandan hikaye modunu da içeren Star Wars: Battlefront 2’nin yakın zamanda duyurulup piyasadaki yerini alması beklenirken, eski Call of Duty yapımcılarından oluşan ekip olan ve aynı zamanda Titanfall oyunlarını geliştiren Respawn Entertainment’te Star Wars evreninde geçen ayrı bir oyun geliştirdiklerini duyurmuştu.

YENİ OYUNLAR İÇİN NİSAN AYINI BEKLEMEK GEREKİYOR

Electronic Arts, ABD’nin Orlando/Florida eyaletinde, 13 ve 16 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Orange County Convention Center’da gerçekleşecek olan Star Wars Celebration etkinliğinde yeni Star Wars oyunlarını tanıtacak.

Bu etkinlikte yeni Star Wars Battlefront oyunu, diğer mobil oyunlar, Respawn’ın geliştirdiği Star Wars oyunu ile Dead Space serisi ile Battlefield: Hardline’ı geliştiren Visceral Games’in geliştirdiği yeni Star Wars oyunun duyurulması bekleniyor.

Yani yakın zamanda ve senelerde bizi üç yeni Star Wars oyunu bekliyor olacak.

Ayrıca bu etkinlik boyunca serinin sekizinci filmi olan Star Wars: The Last Jedi ile ilgili diğer bilgilerin de gelmesi bekleniyor.

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