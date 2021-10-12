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Yeni Superman karakteri biseksüel

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ABD merkezli çizgi roman yayımcısı DC Comics, yeni Superman karakteri Jon Kent'in, serinin devamında biseksüel olduğunu duyurdu.
Yeni Superman karakteri biseksüel

Süper kahraman Superman'in yayımcısı serinin devamında Clark Kent'in pelerini devralan oğlu John Kent'in biseksüel olduğunu duyurdu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, kasım ayında piyasaya çıkacak olan serinin son romanında, Jon Kent, arkadaşı Jay Nakamura ile bir romantik ilişkiye başlıyor.

'Superman: Kal-El'in Oğlu' isimli bu seride, Jon, babası Clark Kent'ten Superman pelerinini devralıyor.

DC Comics bu duyuruyu, ABD'de her yıl 11 Ekim'de kutlanan LGBT medeni farkındalık gününde (Coming Out Day) yaptı.

Serinin yayımlanmaya başladığı Temmuz ayından bu yana, Jon Kent karakteri, orman yangınları, silahlı okul saldırıları ve mülteci karşıtlığı gibi güncel durumlarla mücadele ediyor.

Jon Kent, serinin önceki bir sayısında, gözlüklü ve pembe saçlı bir muhabir olan Jay ile tanışmış ve arkadaşlık kurmuştu.

Çizgi dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan DC Comics, serinin beşinci romanında, ikilinin romantik bir ilişki yaşayacağını duyurdu ve ikilinin öpüştüğü görüntüleri de yayımladı.

Serinin yazarı olan Tom Taylor, BBC'ye yaptığı açıklamada, işin kendisine ilk teklif edildiğinde "bugünün Superman'i nasıl olmalı?" diye düşündüğünü anlattı.

Taylor, "Eğer yine Clark Kent gibi beyaz heteroseksüel bir erkek güzeli kullanırsak, bir fırsatı tepeceğimizin farkına vardım" dedi.

Tom Taylor sürpriz bir şekilde, kendisi biseksüel Superman karakteri teklifini DC Comics'e iletmeden önce, firmanın da bu yönde fikirleri değerlendirdiğini öğrendi.

Son yıllarda dünyanın daha hoşgörülü bir yere doğru evrildiğini söyleyen Taylor, "5-10 yıl önce böyle bir adımı atmak daha zor olurdu" dedi.

Yazar, sosyal medyadaki 'trol' olarak tanımladığı kesimden gelen tepkilere karşın, hikayenin büyük çoğunlukla olumlu karşılandığını söyledi:

"Bugün haberi aldıktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu söyleyen insanlar oldu. Bu insanlar, hayatlarında hiçbir zaman, en bilinen ve güçlü süper kahraman olan, Superman'de kendilerini bulabileceklerini düşünmediklerini söylediler.

"Her zaman, o bildik, 'Bari çizgi romanlara politika karıştırmayın' diyen insanlar olacaktır. Ama bunlar yayımlanan her çizgi romanın, bir anlamda politik olduğunu da unutuyorlar. Bu insanlar Marvel serisi olan X-Men'in, bir sivil haklar hareketi analojisi olduğunun farkında değil.

"Biz o insanları da yanımıza çekmeye çalışıyoruz. Ama biz bunu, 'Bu Superman benim gibi. Bu Superman benim endişe duyduğum şeylerle mücadele ediyor' demeleri için yazıyoruz."

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