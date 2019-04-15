  • BIST 95.906
  • Altın 239,664
  • Dolar 5,7859
  • Euro 6,5470
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yeni Suriye Anayasası gündemde

» »
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ve Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim Şam'da biraraya gelerek Suriye'nin yeni anayasası hazırlıkları üzerine görüştü.
Yeni Suriye Anayasası gündemde

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ülkede 8 yıldır süren savaşa siyasi bir çözüm üretme çabaları çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim'le “ayrıntılı kritik görüşmeler” yaptıklarını açıkladı.

Şam'da gerçekleşen görüşmelerin ardından basına açıklama yapan Pedersen “çok ayrıntılı ve kritik tartışmalar yaptık” ifadesini kullandı ve “Tüm sorunları ele alıyoruz şimdi tüm sorunlar masada” dedi.

ANAYASA KOMİTESİ GÜNDEMDE

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, BM diplomatı ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki politik süreci ilerletmek ve tamamlamak üzerine sürdürülen çabalarla ilgili görüş alışverişi yaptığını bildirdi. SANA bu çabalar arasında savaş sonrası bir anayasayı hazırlamakla görevlendirilmiş bir komitenin kurulmasının da bulunduğunu kaydetti.

SANA'ya göre, taraflar aynı zamanda Pedersen'in geçen ay gerçekleştirdiği Şam ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği diplomatik faaliyetler üzerine de konuştu.

Pedersen Şam'a üçüncü resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. BM'nin Suriye sorunuyla ilgilenen dördüncü görüşmecisi olan Pedersen, Staffan de Mistura'nın ailevi nedenlerle ayrılmasından sonra onun yerine geçmişti.

'ANAYASA SÜRECİNDE EGEMENLİK ÖNEMLİ'

Mart ayında yapılan görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı ve başbakan yardımcısı Pederson'a ülkenin anayasasının “tümüyle bir egemenlik sorunu” olduğunu söylemiş ve Şam'ın bu alanda dış müdahaleye izin vermeyeceğini vurgulamışlardı.

Suriye'de savaşın ardından bir politik çözüm sürecinde yeni bir anayasanın yazılması kritik önem taşıyor. Bu konuda geçen yıl Soçi'de bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre BM destekli bir Anayasa Komitesi oluşturulacaktı ve bileşimi de Şam yönetiminin belirlediği 50 kişi, muhalif 50 kişi ve uluslararası organlarca seçilecek 50 bağımsız kişiden oluşacaktı.

Aralık ayında yapyılan ortak bir açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye bu yönde çabalarını yoğunlaştırma ve Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını gelecek yıl toplama yönünde beyanda bulunmuştu.

GOLAN TEPELERİ SORUNU

Arap Birliği'nin Tunus'un başkenti Tunus'ta Mart sonunda gerçekleştirilen zirvesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının önemini vurgulamıştı. Guterres bu başlıkta “Golan Tepeleri dahil” ifadesini kullanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski kocasının yeni eşine 'at' diyen İngiliz kadın Dubai'de 2 yıl hapis cezası alabilir08 Nisan 2019 Pazartesi 09:17
  • Irkçılığa teşvikle suçlanan "Yahudi Gücü Partisi" İsrail'de iktidar ortağı olabilir mi?07 Nisan 2019 Pazar 16:15
  • Netanyahu: Batı Şeria'daki İsrail yerleşim birimlerini ilhak edeceğim07 Nisan 2019 Pazar 12:23
  • Irak altı F-16 aldı07 Nisan 2019 Pazar 12:17
  • Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika istifa etti03 Nisan 2019 Çarşamba 08:19
  • Gazze'de binlerce kişi 'Büyük Dönüş' yürüyüşünün yıldönümünü anmak için toplandı30 Mart 2019 Cumartesi 16:33
  • Libya açıklarında kaçırılan tankerin Türk kaptanı Mahno yaşananları anlattı29 Mart 2019 Cuma 22:37
  • 'Dünyanın en uzun tuz mağarası' İsrail'de keşfedildi28 Mart 2019 Perşembe 16:29
  • Cehennemin kapıları ardı ardına açılıyor: Suudi Arabistan'a nükleer teknoloji satışına Trump yönetiminden onay28 Mart 2019 Perşembe 14:50
  • ABD yönetiminden Suudi Arabistan'a nükleer teknolojisi satışı ve desteğine onay28 Mart 2019 Perşembe 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti