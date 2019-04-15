Yeni Suriye Anayasası gündemde

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, ülkede 8 yıldır süren savaşa siyasi bir çözüm üretme çabaları çerçevesinde Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim'le “ayrıntılı kritik görüşmeler” yaptıklarını açıkladı.

Şam'da gerçekleşen görüşmelerin ardından basına açıklama yapan Pedersen “çok ayrıntılı ve kritik tartışmalar yaptık” ifadesini kullandı ve “Tüm sorunları ele alıyoruz şimdi tüm sorunlar masada” dedi.

ANAYASA KOMİTESİ GÜNDEMDE

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, BM diplomatı ve Suriye Dışişleri Bakanı'nın Suriye'deki politik süreci ilerletmek ve tamamlamak üzerine sürdürülen çabalarla ilgili görüş alışverişi yaptığını bildirdi. SANA bu çabalar arasında savaş sonrası bir anayasayı hazırlamakla görevlendirilmiş bir komitenin kurulmasının da bulunduğunu kaydetti.

SANA'ya göre, taraflar aynı zamanda Pedersen'in geçen ay gerçekleştirdiği Şam ziyaretinin ardından gerçekleştirdiği diplomatik faaliyetler üzerine de konuştu.

Pedersen Şam'a üçüncü resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. BM'nin Suriye sorunuyla ilgilenen dördüncü görüşmecisi olan Pedersen, Staffan de Mistura'nın ailevi nedenlerle ayrılmasından sonra onun yerine geçmişti.

'ANAYASA SÜRECİNDE EGEMENLİK ÖNEMLİ'

Mart ayında yapılan görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı ve başbakan yardımcısı Pederson'a ülkenin anayasasının “tümüyle bir egemenlik sorunu” olduğunu söylemiş ve Şam'ın bu alanda dış müdahaleye izin vermeyeceğini vurgulamışlardı.

Suriye'de savaşın ardından bir politik çözüm sürecinde yeni bir anayasanın yazılması kritik önem taşıyor. Bu konuda geçen yıl Soçi'de bir anlaşmaya varılmıştı. Buna göre BM destekli bir Anayasa Komitesi oluşturulacaktı ve bileşimi de Şam yönetiminin belirlediği 50 kişi, muhalif 50 kişi ve uluslararası organlarca seçilecek 50 bağımsız kişiden oluşacaktı.

Aralık ayında yapyılan ortak bir açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye bu yönde çabalarını yoğunlaştırma ve Anayasa Komitesi'nin ilk toplantısını gelecek yıl toplama yönünde beyanda bulunmuştu.

GOLAN TEPELERİ SORUNU

Arap Birliği'nin Tunus'un başkenti Tunus'ta Mart sonunda gerçekleştirilen zirvesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün garanti altına alınmasının önemini vurgulamıştı. Guterres bu başlıkta “Golan Tepeleri dahil” ifadesini kullanmıştı.