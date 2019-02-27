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Yeni tarife sistemi devreye giriyor mu?

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Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami BRT’de yayınlanan Sabah Haber’e katılarak Damla Soyalp’ın sorularını yanıtladı
Yeni tarife sistemi devreye giriyor mu?

Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet eden Muharrem Saygılı’nın asaleten Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığını açıkladı.

Nami, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Yönetim Kurulu’ndaki eksik üyesinin de atandığını belirterek bu göreve Şevki Barutçu’nun getirildiğini söyledi.

Nami ‘Dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında birkaç gün vekaleten görevlendirilen Muharrem Saygılı asaleten Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandığı. CTP’nin de bir eksik üyesi vardı ona da Şevki Barutçu’yu atadık.Yeni Yönetim Kurulu oluştu’ diye konuştu..

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, yeni tarife sistemine önümüzdeki ay içerisinde geçileceğini de bildirdi.Nami ‘Yeni tarife sistemi önümüzdeki ay içerisinde devreye girecek. Halkı da bu konuda bilgilendirip sistemi devreye koyacağız’ dedi.

Özdil Nami, yeni tarife sistemiyle ilgili bilgi de verdi.Nami ‘Halka seçme hakkı tanıyacağız. Mevcut sistemi isteyen kalacak yeni sistemi isteyen yeni sisteme geçecek. Peak saatler daha pahalı olacak, off peak saatler ucuzlayacak. Böylece istikrarsız bir çizgi çizen eğriyi istikrarlı düz bir çizgiye getireceğiz. Böylece hem tüketicinin cebine bir tasarruf imkanı sağlanacak hem de jeneratörleri rahatlatma imkanına kavuşacağız. Uzmanların bize söylediği %10 civarında 15 bile olabilir peak saatlerde bir rahatlama gelmesini hedeiyoruz’ dedi.

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