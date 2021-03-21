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Yeni test merkezleri hizmet vermeye başlıyor

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PCR testlerinde yoğunluğu azaltmak için yeni test merkezleri hizmet vermeye başlıyor
Yeni test merkezleri hizmet vermeye başlıyor

Sağlık Bakanlığı ülkemizde ekonomi, eğitim ve diğer sektörlerde başlatılan açılım ve normalleşme süreci içerisinde başkent Lefkoşa’da PCR testlerinde yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni test merkezleri açıyor. Bu çerçevede 23 Mart Salı gününden itibaren Lefkoşa’da fuar alanında ek bir PCR testi merkezi hizmet vermeye başlıyor. 

Buna ek olarak Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi binası da 23 Mart Salı gününden itibaren PCR test merkezi olarak faaliyete geçirilecek. Söz konusu yeni iki test merkezinin hızlıca devreye girmesi için yoğun çalışma yürütülürken, alt yapı çalışmalarında da sona gelindi.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, göreve geldikleri günden itibaren hem günlük test sayısını artırdıklarını hem de test merkezlerinin artırılması için çalışma başlattıklarını vurguladı Sektörlerin açılmasıyla birlikte test sayısında artış olduğunu ve özellikle Lefkoşa Fuar Alanı’ndaki merkezde yığılmalar yaşandığını belirten Üstel, PCR merkezlerinin artırılmasıyla yaşanan bu yoğunluğun da önüne geçeceklerini söyledi.Üstel, vatandaşların da böylece daha hızlı ve daha güvenli hizmet alacağını belirtti.

Ünal Üstel, test sayısını da artırmak için yeni cihazlar almak adına ihale sürecinin de  başladığına dikkat çekti.

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