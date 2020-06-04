Uçak tasarımcıları yeni tip corona virüs krizi nedeniyle, uçuşlarda yolcuları salgından korumayı nasıl gerçekleştirebileceklerine ve havacılığın geleceğinin nasıl olacağına dair kavramları şekillendirmeye devam ediyorlar.

Dünyanın pek çok ülkesinde normale dönüş ve seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle uçuşlar başlıyor. Uçak tasarımcıları Covid-19 salgınına karşı koruyacak yeni koltuk tasarımlarını paylaştı.