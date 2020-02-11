  • BIST 119.798
  • Altın 303,045
  • Dolar 6,0159
  • Euro 6,5677
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

"Yeni tip Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir"

» »
Dr. Leung, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının boyutunu tespit etmesi gerektiğini ifade etti
"Yeni tip Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir"

Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Departmanı Başkanı Gabriel Leung, yeni tip Koronavirüs salgınının kontrol altına alınamaması durumunda dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Çin'e hiç gitmeyenlerde görülen vakalar buzdağının görünen kısmı olabilir" açıklaması üzerine konuşan Leung, uzmanların her taşıyıcının virüsü 2.5 kişiye bulaştırabileceği tespitini hatırlattı. Leung bu durumda yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızının yüzde 60 ila 80 arasında olacağını ifade etti.

The Guardian'a konuşan Leung, "Dünya nüfusunun yüzde 60'ı çok büyük bir sayı" dedi. DSÖ'nün salgının boyutunu tespit etmesi gerektiğini belirten Leung, ikinci planda da Çin'in aldığı önlemlerin işe yarayıp yaramadığını incelemesi gerektiğini ifade etti.  Leung, Çin'in aldığı "aşırı" önlemler işe yarıyorsa diğer ülkelerin de bu yöntemleri uygulamasının gerekebileceğini dile getirdi.

Yeni tip Koronavirüs şu ana kadar Çin'de binden fazla kişiyi öldürürken, 40 binden fazla kişiye bulaştı.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 40 bin 613'e ulaştı10 Şubat 2020 Pazartesi 18:06
  • Daha önce hiç rastlanmayan yeni tip virüs keşfedildi: Yaravirus10 Şubat 2020 Pazartesi 15:49
  • Genleri Bilinenden Farklı Bir Virüs Keşfedildi10 Şubat 2020 Pazartesi 12:33
  • Koronavirüsten bir günde 97 kişi öldü10 Şubat 2020 Pazartesi 11:52
  • Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü'nden koronavirüs uyarısı: Buzdağının yalnızca ucunu görüyor olabiliriz10 Şubat 2020 Pazartesi 11:46
  • Jackie Chan, Koronavirüs panzehirini bulana 1 milyon Yuan verecek10 Şubat 2020 Pazartesi 10:57
  • Doktorun burnunu kırmıştı, ilk celsede tahliye oldu!09 Şubat 2020 Pazar 21:55
  • Yeni koronavirüs SARS'tan daha fazla can kaybına yol açtı09 Şubat 2020 Pazar 19:03
  • Yeterince Çok ve Yeterince Çeşitli Aşı Üretemiyoruz; Çünkü Firmalar Kâr Edemeyecekleri Aşıları Üretmiyorlar!09 Şubat 2020 Pazar 18:51
  • Sağlıklı Bireyler Gluten Tüketmeli09 Şubat 2020 Pazar 17:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti