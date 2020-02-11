"Yeni tip Koronavirüs dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir"

Dr. Leung, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının boyutunu tespit etmesi gerektiğini ifade etti

Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Departmanı Başkanı Gabriel Leung, yeni tip Koronavirüs salgınının kontrol altına alınamaması durumunda dünya nüfusunun yüzde 60'ını etkileyebileceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Çin'e hiç gitmeyenlerde görülen vakalar buzdağının görünen kısmı olabilir" açıklaması üzerine konuşan Leung, uzmanların her taşıyıcının virüsü 2.5 kişiye bulaştırabileceği tespitini hatırlattı. Leung bu durumda yeni tip Koronavirüs'ün yayılma hızının yüzde 60 ila 80 arasında olacağını ifade etti.

The Guardian'a konuşan Leung, "Dünya nüfusunun yüzde 60'ı çok büyük bir sayı" dedi. DSÖ'nün salgının boyutunu tespit etmesi gerektiğini belirten Leung, ikinci planda da Çin'in aldığı önlemlerin işe yarayıp yaramadığını incelemesi gerektiğini ifade etti. Leung, Çin'in aldığı "aşırı" önlemler işe yarıyorsa diğer ülkelerin de bu yöntemleri uygulamasının gerekebileceğini dile getirdi.

Yeni tip Koronavirüs şu ana kadar Çin'de binden fazla kişiyi öldürürken, 40 binden fazla kişiye bulaştı.