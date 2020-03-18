  • BIST 85.577
  • Altın 308,851
  • Dolar 6,4828
  • Euro 7,0388
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

» »
Yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar

Bilim insanları, Kovid-19'un bir virüs hastalığı olduğu için antibiyotiklerin virüse etki etmediği ve evcil hayvanlardan insanlara Kovid-19 geçişinin saptanmadığı bilgisini verdi. 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadelede doğru bilinen yanlışların sağlığı tehdit edebildiğine ve bilgi kirliliğine yol açtığına dikkati çekti.

2020_mart_korona_.jpg

Sosyal medyada, yeni tip koronavirüsle ilgili çok sayıda yanlış bilginin yer aldığına işaret eden Azap, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Antibiyotikler virüse etki etmez"

Prof. Dr. Azap'ın verdiği bilgiye göre, Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlar arasında öne çıkanlar şöyle:

"YANLIŞ: 'Kovid-19 sadece yaşlı nüfusu etkileyen bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 erişkin yaştaki tüm bireyleri etkileyebilir. Hastalığı ağır geçirme olasılığı, yaş ilerledikçe artmaktadır. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerde risk artmakta, 40 yaşın altında binde 2 olan ölüm oranı 80 yaşın üzerine çıkıldığında yüzde 15'e ulaşmaktadır.

YANLIŞ: 'Kovid-19, laboratuvarda üretilmiş bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs değildir ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayılmıştır.

Zaten yeni virüslerin neden olacağı salgınların Güneydoğu Asya'dan çıkması tıp çevrelerinde beklenen bir durumdur. Buradaki yoğun insan nüfusu ve çeşitli hayvanların çok sayıda olması, hayvanlar ve insanlar arasında temasın fazla olmasına, bu da virüslerin değişime uğrama riskinin artmasına neden olmaktadır.

YANLIŞ: 'Kovid-19 için aşı geliştirildi ancak henüz piyasaya sürülmedi.'

DOĞRU: Kovid-19 için henüz geliştirilmiş kullanılabilecek bir aşı bulunmamaktadır. Bu alan çok fazla ve hızlı şekilde çalışma yapılmakta olan bir alandır.

Henüz kullanabilecek bir aşı olmamakla birlikte devam eden 30 civarında bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak bağışıklık sistemi ile koronavirüsler arasındaki karmaşık ilişki çok aydınlatılamamış olduğundan geliştirilecek aşıların ne kadar ve ne süreyle etkili olacağı bilinmemektedir. Etkili bir aşının bir yıldan önce geliştirilmesi beklenmemektedir.

YANLIŞ: 'Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımı gereklidir.'

DOĞRU: Kovid-19 bir virüs hastalığı olup antibiyotik kullanımının hastalık seyri üzerine bir etkisi yoktur. Antibiyotikler virüse etki etmez.

YANLIŞ: 'Kovid-19 evcil hayvanlardan da bulaşabilir.'

DOĞRU: Şu ana kadar olan yapılan çalışmalarda evcil hayvanlardan insanlara Kovid-19 geçişi saptanmamıştır.

YANLIŞ: 'Sosyal medyada 'gizli' adı altında yayılan belgede yer alan yeni tedbir kararları alındı.'

DOĞRU: Sosyal medyada 'gizli' başlığı ile yayılan tedbir kararları doğru değildir, gündemde olan ve olacak tedbir kararları ilgili idari birimler tarafından resmi yazılar ile tüm topluma gizli olmadan duyurulmaktadır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 21. Yüzyılda virüsler, halk sağlığı için küresel tehdit haline geldi18 Mart 2020 Çarşamba 18:12
  • İngiliz bilim insanları: Koronavirüs çoğu nesnelerin yüzeyinde 72 saat hayatta kalabiliyor18 Mart 2020 Çarşamba 18:06
  • Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı parasetamol önerdi18 Mart 2020 Çarşamba 17:31
  • Doktor Mehmet Öz’den karantina tavsiyesi: Bol bol seks yapın18 Mart 2020 Çarşamba 17:25
  • Facebook yanlışlıkla Koronavirüs haberlerini engelledi18 Mart 2020 Çarşamba 17:24
  • Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya'da 200 bine yakın vaka; 8 bine yakın ölüm18 Mart 2020 Çarşamba 17:17
  • Pilli: Mevcut pozitif 20 vakanın genel durumları iyi18 Mart 2020 Çarşamba 14:04
  • Belçika'da İkinci Dalga Önlemler Açıklandı18 Mart 2020 Çarşamba 13:14
  • Koronavirüsle Mücadeleden Olumlu Haberler18 Mart 2020 Çarşamba 12:06
  • Vuhan'da İki Gün Üst Üste Yalnızca Birer Yeni Kovid-19 Vakası Tespit Edildi18 Mart 2020 Çarşamba 11:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti