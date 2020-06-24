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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemde

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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemde
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyası ekonomik olarak zor bir dönemde

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde Avrupa'nın en değerli 32 kulübünün piyasa değerlerindeki azalışlar incelendi.

Araştırmada, liglerin iptal edildiği Fransa'daki kulüplerin en çok zarar görenler olacağı belirtilirken, Olympique Lyon'un yüzde 27,5, Paris Saint-Germain'in (PSG) yüzde 25,4 değer kaybı yaşamasının beklendiği kaydedildi.

Listede Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş yer alırken, sarı-kırmızılıların yüzde 23,3, siyah-beyazlıların ise yüzde 20,2 değer kaybedeceği tahmin edildi.

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