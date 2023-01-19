Yeni trafik cezaları belli oldu

Asgari ücretin brüt 13 bin 563 TL’ye yükselmesiyle asgari ücrete endeksli trafik suçlarının sabit para cezaları bugünden itibaren yükseldi.

Trafik Suçlarının Davasız Hali ve Ceza Puanı Yasası uyarınca asgari ücretteki artışa paralel olarak trafik cezaları da arttı.

“Davasız Halledilebilecek Trafik Suçları Ve Sürücülere Uygulanacak Sabit Para Cezası Ve Ceza Puanı” listesine göre; işlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki ve idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) suçunun cezası 13 bin 563 TL’ye çıktı.

Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek, sürüş ehliyeti sınıfında başka araç kullanmak, makul bir sebebi olmadan gerekli teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi ve ya nefes örneği vermeyi reddetmek, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, mal sahibinden izinsiz araç kullanmak gibi suçların cezası da 13 bin 563 TL’ye yükseldi.

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZA TABLOSU

Suçun Tarifi, Asgari Ücret Yüzdeliği, Para Cezası, Ceza Puanı

* Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 1,356 TL 30 Kuruş TL 5

* 5 Hız sınırını 20 km ile 40 km. arasında aşmak. % 15 2,035TL 45 kuruş 25

* Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 2,712 TL 60 kuruş 25

* Gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden veya yolu kullanan öteki şahıslara makul derecede önem vermeden bir yolda araç kullanmak. % 20 2712 TL 60 kuruş 20

* Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 6781 TL 50 kuruş 100

* Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak. % 100 13.563 TL 100

* Yasal yetkilendirme olmadan herhangi bir yolun bir kısmını teşkil etmeyen herhangi bir mahiyetteki bir arazi içinde veya üzerinde bir motorlu araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Bir motorlu aracı veya çektiği romörkü, yolu kullanan öteki şahıslara tehlike teşkil edebilecek bir yerde veya durumda gerekli emniyet tedbirini almadan bırakmak veya bırakılmasına müsaade etmek. % 10 1356 TL 30 kuruş 20

* Herhangi bir motorlu taşıt aracının sorumluluğunu üzerinde bulunduran bir kimse, böyle bir aracı, geceleyin ön ve arka kısmında sabit yansıtıcı tehlike üçgeni işareti bulundurmaksızın kamuya açık bir yolda bırakması veya terk etmesi. % 15 2034 TL 45 kuruş 20

* Bir Motorlu Aracın izinsiz motor, şasi veya karoserinde değişiklik yapmak. % 40 5425 TL 20 kuruş 10

* Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Kayıtsız araç kullanmak. % 15 2334 TL 45 kuruş 20

* Teşhir maksatları için verilen izin hilafına araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. % 20 2712 TL 60 kuruş 10

* Askeri ve Polis araçlarına benzeyen araç kullanmak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Aracın kendisine geçtiği şahıs, aracın yeni mal sahibi olarak kaydolunmadıkça bu gibi aracı, değişikliğin yer aldığı tarihten yedi günden fazla bir süre kullanması ve mukayyitliğe bildirmemesi. % 10 1358 TL 30 kuruş 10

* Kayıtlı mal sahibi yeni mal sahibinin adı ile adresi ve aracın sahibinden hangi tarihte değiştiğini yedi gün zarfında mukayyitliğe bildirmemesi ve kayıt belgesini iade etmemesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Bir motorlu araç sahibinin bir yıldan fazla olan bir süre için KKTC’den gaybubet etmesi halinde süresinin sona ermesinden sonra aracın mal sahibinin KKTC’ye dönene kadar kullanılması. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Motorlu Araçlar Seyrüsefer ruhsatında konan şartların ihlali. % 15 2034 TL 45 kuruş 5

* Muayenesiz araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Plakasız araç kullanmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 13,563 TL 100

* Sakat ve sağır sürücülerin araçlarında ayırt edici işaretlerin olmaması. % 7 949 TL 41 kuruş -

* Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* ‘L’ plakasız araç kullanmak veya gereksiz yere (L) plakasını kullanmak. % 7 949 TL 41 kuruş -

* Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 949 TL 41 kuruş 10

* Öğrenci ehliyeti ile kullanılan aracın el freninin ortada olmaması. % 7 949 TL 41 kuruş -

* KKTC'den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Motorlu aracın lastiklerinin tehlike yaratacak veya yaratma ihtimali olacak bir durumda olması. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Kornasız araç kullanmak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Dikiz aynasız araç kullanmak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Yeterli koruyucu önlem almadan araç zerinde herhangi ışık veya projektör bulundurmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Arızalı aksamlarla motorlu araç kullanmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 2034 TL 45 kuruş -

* Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 3390 TL 75 kuruş 25

* Motorlu araçlarda susturucu bulundurmamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Eksozdan duman ve zehirli gaz çıkartmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Araç sorumlusunun gaybubeti sırasında aracın harekete getirilmemesi için önceden gerekli koruma tedbirlerini almamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Emniyet nedenleri için gerekli olduğu süre dışında diğer araçların hareketini geciktirme veya engellemek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Sürücünün gideceği yönü belirleyen işaretleri vermemesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Üniformalı Polis memurunun talimatına riayet etmemek. % 10 1356 TL 30 kuruş TL 5

* Park halinde olan araç sürücülerinin trafik levha işaretlerine riayet etmemek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Yol kavşaklarında görevli üniformalı polis memuruna yaklaştığında gideceği yönü belirleyici işaret vermemek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 15

* Kavşakta durmamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Trafik çemberi ile kontrolsüz yol kavşaklarında sağdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Karşıdan gelen ve doğru gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak. % 7 949 TL 41 kuruş -

* Mukayyidin izni olmadıkça otobüsün damında eşya veya yük taşımak. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Herhangi bir viraj veya köşeden önce veya herhangi bir yolun karşı tarafından geçiş veya herhangi bir yol kavşağına yaklaşma sırasında aracın süratini salim bir hadde indirmemek ve aracı bir köşeden 9m. 15cm., yaya geçidi ve otobüs durağından 13m. 70cm., bir işaret vericiden de 45m. 70cm.'e kadar olan mesafede park etmek % 5 678 TL 15 kuruş -

* İtfaiye, Polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastahane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmek. % 5 678 TL 15 kuruş -

*Yeterli ön cam sileceği bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Yeterli çamurluk veya başka koruma vasıtası bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Aracın boş ağırlığının yazılmaması. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Kamyonların arka kısımlarında yansıtıcı reflektör bulundurmama. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Kamyon ve otobüslerde ‘RR’ levhası bulundurmama. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Kamyonlarda kanunsuz yolcu taşımak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Otobüslerin arka cam iç kısmında reflektör bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Otobüslerde perde bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Otobüslerde yolcuları tehlikeye koyacak veya rahatsız edecek şekilde araç içerisinde yük taşımak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Yolcu sayısının yazılmaması. % 5 678 TL 15 kuruş -

*Motorlu araca bağlanmış ve onun tarafından çekilen bir arabada taşınabilecek yolcu sayısından fazla yolcu taşımak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Aracın mutad sabit koltuklarından başka herhangi bir yerinde yolcu taşımak. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Sürücünün, sürüşünü, görüş hattını veya işaretlerini engelleyecek şekilde aracın ön kısmında yolcu veya eşya taşınması. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Motorlu Araç sürücüsünün yedekte bisiklet ve motosiklet çekmesi veya bisiklet ve motosiklet sürücüsünün hareket halindeki araca tutunması.. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Araçları müsaade edilen sürüş yönünün tersine olacak bir şekilde park etmek veya hareketsiz hale getirmek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 2034 TL 45 kuruş 20

* Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

*Mümkün mertebe yolun solundan gitmemek. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde gitmemek. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın yavaş gitmesi halinde en soldaki şeridi kullanmamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Yol kavşağı veya köşeye yaklaşırken aracı gitmek istediği istikamete uygun trafik şeridinde muhafaza etmemek. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Trafik şeridi değiştirmeden önce seyrüseferi güç duruma sokmamak ve yoldaki diğer araç ve trafiğe tehlike teşkil etmemek için çaba harcamamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Bir orta ayırıcı hattı ile ayrılmış veya farklı seviyeleri olan ayni yoldan müteşekkil bir yolda gitmekte olduğu istikametin sol tarafında bulunan yol çizgisinde muhafaza etmemek. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Aynı istikamete giden başka bir aracı soldan dolaşmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 20

* Arkadan gelen bir aracın ayni istikamete gitmekte olan bir aracı geçmeye çalışırken geçilmekte olan bir aracın süratini düşürmemesi. % 5 678 TL 15 kuruş 10

* Yolun genişliği ile durumu gerektirdiği taktirde birbirlerine yaklaşmakta olan araçların süratlerini düşürmemeleri ve iniş inen aracın yokuş çıkmakta olan araca öncelik hakkı tanımaması. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Daha hafif motorlu araçların geçmesine müsaade etmeyecek şekilde kamyon veya otobüs sürmek. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Yolda altıdan az aracın konvoy halinde seyretmeleri halinde 36m. 60cm’lik mesafeyi muhafaza etmemek. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Araçtan kıvılcım, pislik, cürüf, pas, yağlı madde dökülmesi veya savrulması. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Herhangi bir yol ile ilgili olarak kullanılmakta olan bir kaldırım üzerinde Motorlu araç sürmek, durdurmak veya park etmek. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması. % 10 1356 TL 30 kuruş 15

* Motoru 50 cc’den küçük bir motosiklette 12 yaşından büyük yolcu taşımak. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Herhangi bir yolda, motosiklet, motorlu traktör sınıfında kaydedilen ATV adıyla anılan dört veya daha fazla tekerlekli motosiklet, yan arabası olsun veya olmasın motobisiklet, motorlu üç tekerlekli araç süren ile böyle bir araçta yolcu olarak bulunan şahısların koruyucu kask (başlık) giymemesi % 15 2034 TL 45 kuruş 30

* Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Toplu halde yürüyen yayaların yolun solunda yürümemeleri.. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bir motorlu araç tarafından ayni zamanda birden fazla treyler çekilmesi. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Methalder olduğu trafik kazasını 24 saate kadar Polise bildirmemesi. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* Yolcuyu araçtaki diğer şahıslar veya yayalar için tehlike teşkil edecek büyük hacimdeki yükleri araç içerisinde taşımak. % 15 1356 TL 30 kuruş -

* Yolcunun ellerini veya vücudunun bir kısmını aracın penceresi veya kapısından dışarıya çıkartması. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Yolcunun, sürücü tarafından yapılan trafik işaretlerini men edebilecek işaret veya el hareketleri yapması. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Yolcunun, araç içerisinde müsaade edilmedikçe ayakta durması aracın koltuklarından başka herhangi bir kısmı üzerinde oturması.. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Toplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Toplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Salim olmadan ve öteki araçların hareketine müdahale etmeyecek bir durumda bulunmadan, Motorlu aracın kapısını araçların hareket etmekte olduğu tarafa açmak. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Bir motorlu aracın kapısını yolcuların inip binmesi için gerekli olan bir süreden uzun bir süre için trafiğin olduğu tarafa doğru açık bırakılması. % 20 2712 TL 60 kuruş 20

* Dolu bir tüfekle veya araç içinde öteki şahıslar veya yayalara zarar verebilecek veya tehlike teşkil edebilecek herhangi bir eşya ile motorlu araca binmek. % 10 1356 TL 30 kuruş 20

* İzinsiz ve kanunsuz treyler çekmek. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Bir treylerin otobüs veya traktöre bağlanarak çekilmesi veya mukayyidin izni olmaksızın kamyona bağlanarak çekilmesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

*Makul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın Polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek. % 100 13.563 TL 100

* Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 6781 TL 50 kuruş 100

* Otobüslerde emniyet kemeri bağlanması konusunda uyarı yapılmaması, sembol yapıştırılmaması. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Emniyet Kemeri muafiyetini bulundurmama ve ibraz etmeme % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 3390 TL 75 kuruş 20

* Karayollarında trafiği güçleştirecek, tehlikeye düşürecek veya trafiğe engel olacak biçimde dökülü, atılı veya bir nesne veya araç bırakmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Trafik işaret levha ve aygıtların görülmesini veya hangi anlama geldiğinin kolayca anlaşılmasını engelleyecek, güçleştirecek ve kuşkulara yol verecek biçimde ilan, reklam levha veya afiş veya başka araçla engellemek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

*Kamu yolu üzerine yetkisiz herhangi bir trafik işareti koymak veya dikmek. % 15 2034 TL 45 kuruş -

* Kamu yolu üzerine kereste, taş, gübre, toprak, kül, süprüntü veya başka herhangi bir madde koymak. % 15 2034 TL 45 kuruş -

* Kamu yolu üzerindeki mil taşını, direği veya trafik işaretini sökmek, yok etmek, görünüşü bozmak veya silmek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Kamu yolunu kazmak, yıkmak veya yola herhangi bir zarar veya ziyan vermek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Kamu yolunun bitişiğinde veya çok yakınında bulunan herhangi bir arazi üzerinde yola zarar verecek veya yolun güvence içinde kullanılmasını ters yönde etkileyecek olan veya etkileme olasılığı bulunan herhangi bir şey yapmak. % 10 1356 TL 30 kuruş -

*Kamu yoluna herhangi bir pisliğin veya tiksindirici madde veya şeyin aklanmasına veya yol içinde akıp gitmesine müsaade etmek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Kamu yolu üzerinde herhangi bir hayvana yolu kullananları tedirgin edecek veya yol üzerindeki trafiği engelleyecek veya tehlikeye sokabilecek biçimde binmek, gütmek, çekmek veya buna müsaade etmek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

*Kamu yolu üzerinde yolu kullananları tedirgin etme veya yol üzerindeki trafiği engelleme olasılığı bulunan herhangi bir oyun oynamak. % 5 678 TL 15 kuruş

* Kamu yolunda serbestçe geçişi bile bile engellemek. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Yol kullanma izni olmadan (A) araç kullanma. % 25 3390 TL 75 kuruş 20

* ‘A’ izninin içerdiği koşullara uymayan kamu için kullanılan bir aracın kullanılmaması. % 15 2034 TL 45 kuruş 10

* ‘B’ özel işletme izinsiz araç kullanma. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* ‘B’ özel işletme izni koşullarını ihlal etme. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Herhangi bir yol üzerinde bulunan herhangi bir araçtan sorumlu olan herkes güneşin batmasından yarım saat sonraki ve güneşin doğmasından yarım saat önceki vakit içerisinde aracında yeterli ışık bulundurmak zorundadır. Ancak bu madde bisikleti iten kişiye uygulanmaz. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Belediye meclisince tespit edilen park yerleri dışında şahıslarca özel işaretler konarak park yerleri tespit edilemez. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Trafik akışı içinde bulunan tüm bisikletlerin çalışır durumda bir zili bulundurmalıdır. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisikletlerin ön ve arka tekerleklerinde durmasını sağlayacak fren sistemi bulundurmalıdır. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisiklet süren herkes bisiklete oturarak ve dümeni iki eliyle tutarak bisiklet sürmelidir. % 5 678 TL 15 kuruş -

*Hiç kimse kaldırımlarda veya yayalara mahsus bölümlerde bisiklet süremez. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisiklet kullanan bir şahsın arkada oturması şartı ile bisikletine en çok bir kişiden fazla kişi bindirmesi. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisiklet sürücüsü dümenin genişliğinden daha geniş, bisikletteki oturur vaziyetinin omuz hizasından daha yüksek ve bisikletin uzunluğundan daha uzun yük taşıması. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Bisiklet sürücüsünün bisikletle tehlikeli madde taşıması. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Hiç kimse dikkatsiz ve başka bir şahsa tehlike yaratacak biçimde bisiklet kullanamaz. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Hiçbir kimse Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yolda fayton veya yük arabası süremez. Ancak Belediye Meclisi turistik veya başka amaçla saptayacağı şartlar doğrultusunda fayton veya yük arabası kullanılmasına izin verebilir. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Hiçbir otobüs Belediye sınırları içerisinde otobüs terminali olarak tespit edilen yerler dışında park edilemez. % 5 678 TL 15 kuruş 5

* Akaryakıt nakliyesi yapan tankerlerde, tankerin ön ve arkasına beyaz zemin üzerine okunabilecek büyüklükte kırmızı boya ile Tehlikeli Madde ibaresinin yazılı olmaması. % 10 1356 TL 30 kuruş –

* D sınıfı akaryakıt ( Tüp Gaz ) kamyon veya kamyonetlerle taşıması halinde kamyon ve kamyonetin ön veya arkasına uzaktan görülebilecek şekilde kırmızı bayrak asılmalı ve gaz tüpleri hiç bir şekilde taşıyıcı aracın yükleme kasası boyundan yukarı taşınmamalı % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Gaz ve/veya gaz tüpü taşıyan araçlar hiçbir şekilde servis yapma dışında, meskun yerlerde park edilemez. Bu gibi araçların arızalanmaları halinde, meskunyerlerde bırakılamaz. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Gazın otobüslerde yapılacak nakliyesinde tüplerin otobüsün üzerinde ızgaralık üzerinde dik olarak oturtulmaması ve devrilmelerini önleyici tedbirlerin alınmamış olması. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Gaz taşıyan tankerlerde asgari 2 adet 10 Kg’lık kamyon ve kamyonetlerde ise asgari 1 adet 10 Kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının kolayca alınacak bir yerde taşınmaması. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Gaz dolu araçların kapalı tamir yerlerine ve garajlara girmeleri. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Gaz taşıyan tanker halindeki araçların, ateşli tamire gidecekleri zaman tankları su ile doldurulmaması. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Kişinin tasarrufundaki herhangi bir hayvan konvoyunun yaratabileceği bir tehlikeye karşı önleyici tedbir almayı ihmal etmesi. % 10 1356 TL 30 kuruş-

* Üniformalı polis memurlarının verdiği talimatlara riayet etmemesi, üniformalı bir polis mensubu tarafından kendisinden istenmesi halinde yoluna devam etmesine müsaade edinceye kadar aracı durdurmaması ve bir hayvan veya aracın sorumlusu olan şahıs tarafından bu hususta kendisinden istenmesi halinde süratini düşürmemesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Kamu araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurmamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmamak. % 5 678 TL 15 kuruş -

* Sürücülerin sürüş esnasında; cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. % 10 1356 TL 30 kuruş 15

* Motorlu traktör, tarımsal traktör ve biçerdöverlerin ve kamyonların umumi yollarda belirlenen saatler dışında kullanılmaları ve bulundurulmaları. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. % 10 1356 TL 30 kuruş 15

* Hitam bulmuş sürüş ehliyeti ile araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Özel tahsisli plaka kurallarına uymamak. % 20 2712 TL 60 kuruş 10

* Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 2712 TL 60 kuruş 30

* Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 3390 TL 75 kuruş 50

* Kayıt gerektirmeyen motorlu araçların ve oyuncakların yollarda kullanılması. % 10 1356 TL 30 kuruş -

* Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması. % 50 6781 TL 50 kuruş 20

* Takside Taksimetre bulundurmama. % 35 4747 TL 5 kuruş 20

* Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada çalıştırmamak. % 10 1356 TL 30 kuruş 10

* Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada hileli çalıştırmak. % 50 6781 TL 50 kuruş 30

* Sürücü Eğitici Belgesi olmadan sürücü eğitimi vermek. % 25 3390 TL 75 kuruş 25

* Şoför okulundaki şartları yerine getirmemek. % 30 4068 TL 90 kuruş 15

* Şoför okulu motorlu aracında şartları yerine getirmeden sürücü yetiştirme gayesiyle ders verme. % 25 3390 TL 75 kuruş 15

*Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 100 miligramı aştığı halde alkol alarak herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi . % 100 13.563 TL 100

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 1356 TL 30 kuruş 5

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 2034 TL 45 kuruş 25

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 3390 TL 75 kuruş 50

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 13.563 TL 100

* Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak. % 100 13.563 TL 100