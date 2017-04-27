Yeni trend: "Hayaları" makyaj süngeri olarak kullanmak!

Sevgilisinin hayalarını makyaj süngeri olarak kullanan genç kadın yeni bir trend oluşturdu…

18 yaşındaki Johnna Hines ve 20 yaşındaki sevgilisi Damon Richards geçtiğimiz hafta sonu fenomen olabileceklerini tahmin etmedikleri bir video hazırladılar. Sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri “oylama” sonucu hazırladıkları videoyu yayına süren çift sadece 1 haftalık bir süre içerisinde tüm dünyaya isimlerini duyurmayı başardılar.

Peki bu video ne ve olay nasıl gelişti?

Sevgilisiyle uğraşmaya bayıldığı söylenen Richards, duştan çıka ve makyaj yapan kız arkadaşı Hines’ı 'hayalarıyla' güldürmeye çalıştı. Richards’ın bu davranışı sonucu Hines onları makyaj süngeri olarak kullanmakla tehdit etmiş. O an birbirlerine bakıp kahkahalara boğulan çift böyle bir durumu videoya çekmeye karar vermiş.

Videoyu öncelikle Instagram hesabında paylaşan Hines, gelen tepkiler hoşuna gidince meseleyi Twitter'da oylamaya açmış ve gelen %59'luk oyla videoyu yüklemeye karar vermiş.

Video, birçok makyaj sanatçısının dikkatini çekmiş.

Kaynak: ONEDİO-BUZZ FEED