  • BIST 91.270
  • Altın 218,116
  • Dolar 5,2817
  • Euro 6,0500
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor

»
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), tarihi nitelikteki bir görevi yerine getirmek için Güneş Sistemi'nin uzak sınırlarındaki bir gök cismine alçak uçuş yapacak.
Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor

Queen grubunun gitaristi olan ve aynı zamanda bir astrofizikçi olan Brian May, Ultima Thule görevini kutlamak için bir beste ortaya çıkardı.

New Horizons'ın gerçekleştireceği alçak uçuş için konuşan May, "Çok heyecanlı. Benim için bu insan ruhu ile, neden burada olduğumuzu keşfetmekle ilgili" dedi.

Uzay aracının elde ettiği tüm görüntüleri Dünya'ya ulaştırması ise 20 aya yakın sürecek.

Projede çalışan bilim insanları, Kuiper kuşağındaki bir cisme ilk defa yaklaşılacağını ve gerçekten neye benzeyeceğinin görülebileceğini söylüyor.

2006 yılında fırlatılan New Horizons, 2015 yılında Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Plüton'u görüntülemişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2018'in fark yaratan 10 bilimsel buluşu31 Aralık 2018 Pazartesi 21:09
  • Rusya'nın Uzay Aracında Bulunan Delik İçeriden Açılmış31 Aralık 2018 Pazartesi 20:00
  • Akıllı telefon fiyatları düşecek mi?31 Aralık 2018 Pazartesi 19:07
  • Mars'ın kaybolan metan gazı, bilim insanlarını şaşırtıyor31 Aralık 2018 Pazartesi 17:06
  • Nancy Grace Roman: 'Hubble Uzay Teleskobu'nun annesi' 93 yaşında hayatını kaybetti31 Aralık 2018 Pazartesi 16:33
  • Akıllı telefon fiyatları düşecek mi?31 Aralık 2018 Pazartesi 15:57
  • Şu an diyaliz makinesine bağlı: iPhone almak için böbreğini sattı31 Aralık 2018 Pazartesi 15:53
  • Öfkeli eş, kocasını eBay'de satışa çıkardı31 Aralık 2018 Pazartesi 13:13
  • Dünyanın Bütün Uydularını Bozabilecek Gizemli Bir Anomali Keşfedildi30 Aralık 2018 Pazar 12:00
  • Bu kabilenin bilgi birikimi bilim insanlarını bile şaşırtıyor!30 Aralık 2018 Pazar 11:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti