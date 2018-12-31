Yeni Ufuklar, 'Güneş Sistemi'nin keşfi için' alçalıyor

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın uzay aracı New Horizons (Yeni Ufuklar), tarihi nitelikteki bir görevi yerine getirmek için Güneş Sistemi'nin uzak sınırlarındaki bir gök cismine alçak uçuş yapacak.

Queen grubunun gitaristi olan ve aynı zamanda bir astrofizikçi olan Brian May, Ultima Thule görevini kutlamak için bir beste ortaya çıkardı.

New Horizons'ın gerçekleştireceği alçak uçuş için konuşan May, "Çok heyecanlı. Benim için bu insan ruhu ile, neden burada olduğumuzu keşfetmekle ilgili" dedi.

Uzay aracının elde ettiği tüm görüntüleri Dünya'ya ulaştırması ise 20 aya yakın sürecek.

Projede çalışan bilim insanları, Kuiper kuşağındaki bir cisme ilk defa yaklaşılacağını ve gerçekten neye benzeyeceğinin görülebileceğini söylüyor.

2006 yılında fırlatılan New Horizons, 2015 yılında Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Plüton'u görüntülemişti.