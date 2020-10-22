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Yeni umut ışığı! Yüz yıl önce bulunan verem (BCG) aşısı koronavirüs ölümlerine engel olabilir

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İngiliz bilim insanları, henüz etkili bir tedavinin bulunmadığı hastalığa karşı cevabın çok uzak olmadığını ve yaklaşık 100 yıl önce geliştirilen verem aşısının Covid-19'un neden olduğu zatürre, sepsis ve sitokin fırtınalarını önleyebileceğini açıkladı
Yeni umut ışığı! Yüz yıl önce bulunan verem (BCG) aşısı koronavirüs ölümlerine engel olabilir

Dünya genelinde 1 milyon insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgınını önlemek için aşı çalışmaları insanlığa bir nebze de olsa umut oluyor. Küresel çapta iki yüzü aşkın aşı geliştiriliyor ve bu aşıların yaklaşık bir düzine kadarı insan denemelerinde son aşamada bulunuyor. Ancak, İngiliz bilim insanları, hastalığa karşı yaklaşık 100 yıl önce geliştirilen verem aşısının (BCG) Covid-19'un neden olduğu zatürre, sepsis ve sitokin fırtınalarını önleyebileceğini düşünerek çalışmalara başladı.

İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nden bilim insanları, yeni tip koronavirüse karşı işe yarayıp yaramadığını anlamak için 1921'de geliştirilen verem aşısını ( BCG) aşısını test etmeye başladı. Aşı, tüberkülozu durdurmak için tasarlandı, ancak diğer enfeksiyonlara karşı da koruyabileceğine dair bazı kanıtlar bulunuyor.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin çocukken BCG aşısı olduğu düşünülüyor. Ancak, bilim insanları çocukken yapılan BCG aşısının Covid-19'a karşı etkili olduğu doğrulanırsa, fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden verem aşısı yaptırması gerekeceğini düşünüyor.

Aşılar, bağışıklık sistemini belirli bir enfeksiyona karşı kalıcı koruma sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Bu süreç aynı zamanda bağışıklık sisteminde geniş çaplı değişikliklere neden oluyor. Exeter Üniversitesi araştırmacılarına göre, son çalışmalar BCG aşısının yeni tip koronavirüse karşı avantaj sayılabileceğini gösteriyor.

Önceki klinik denemelerde, BCG aşısının, çoğunlukla zatürre ve sepsis vakalarını azaltarak, Gine-Bissau'daki yenidoğanlarda ölümleri yüzde 38 oranında azalttığı ortaya konuldu. Zatürre ve aşırı bağışıklık tepkisi sonucunda meydana gelen organ yetmezliği durumuna denilen sepsis Covid-19'un ileri aşamalarında hastanın ölümüne neden olan durumların başında geliyor.

Güney Afrika'daki araştırmalarda ise aşı burun, boğaz ve akciğerlerdeki enfeksiyonlarda yüzde 73'lük bir azalma ile ilişkilendirildi; koronavirüs de benzer bir şekilde solunum organlarını hedef alıyor. Hollanda'da yapılan deneyler ise BCG'nin vücuttaki sarı humma virüsü miktarını azalttığını gösterdi.

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