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Yeni varyant Avrupa'ya ulaştı: İlk vaka Belçika'da

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Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) ilk kez Güney Afrika'da tespit edilen "B.1.1.529" varyantına Avrupa'da ilk kez Belçika'da rastlandı. Böylece görülen ülke sayısı 5'e yükseldi.
Yeni varyant Avrupa'ya ulaştı: İlk vaka Belçika'da

BNO News'te yer alan habere göre, Belçika, Avrupa'da ilk teyit edilen yeni koronavirüs varyantı vakasını bildirdi.

Vakanın 11 Kasım'da Mısır'dan dönen ve 11 gün sonra semptomlar gösteren genç, aşılanmamış bir kadın olduğu açıklandı.

Şimdiye kadar Güney Afrika'da 77, Botswana'da 4, Hong Kong'da 2, İsrail ve Belçika'da birer vaka görüldü.

Yeni varyant

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, COVID-19'un çok sayıda mutasyona uğramış, "B.1.1.529" olarak isimlendirilen yeni bir varyantına rastlandı.

Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide görülen ve "süper varyant" olarak nitelendirilen türün 32 mutasyona sahip olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre, mevcut aşıların bu varyanta karşı etkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Nadir görünmesi nedeniyle varyantın çok bulaşıcı olmadığı tahmin ediliyor.

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