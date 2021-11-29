Koronavirüs vakalarında artış… Yeni varyant Omicron nedeniyle ülkede de bazı kararlar alındı

Koronavirüs vakalarındaki artış ve Güney Afrika’da ortaya çıktıktan sonra dünya genelinde endişeye neden olan yeni varyant Omicron nedeniyle KKTC’de bazı kararlar alındı.

Covid-19 mutasyonu “Omicron”un görüldüğü Afrika kıtasındaki 6 ülkeden KKTC’ye girişler bugün itibarıyla durduruldu.

Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri de bugün yürürlüğe giriyor. Geldikleri ülkelerin riskine göre, aşısız kişiler artık karantinada kalacak.

KKTC’ye gelen yolcuların tümünden 72 saat önce yapılan PCR testi istenecek, sadece yeşil kodlu ülkelerden gelenler için bu şart aranmayacak.

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın koyu kırmızı kodu olan ülkelerden gelen tüm yolcular 10 gün karantinada kalacak.

Kırmızı ve turuncu kodlu ülkelerden gelen aşısız kişiler de karantinaya girecek; karantina süresi 5 ile 7 gün arasında değişecek.

Kırmızı kodlu ülkelerden gelen aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilere ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra Covid-19 testi yapılacak.

Dijital seyahat belgesi uygulaması da bugün başlıyor. KKTC’ye giriş yapacak 6 yaş ve üzeri kişilerin seyahatten önceki son 72 saat içinde söz konusu belgeyi doldurması gerekiyor.

KOMİTENİN KARARLARI BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında 27 Kasım’da toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan bazı kararlar bugün yürürlüğe giriyor.

Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan yeni koronavirüs mutasyonu “Omicron”un görüldüğü Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Güney Afrika ve Zimbabve ülkelerinden gelecek kişilerin veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi bulunan kişilerin ülkeye girişlerine izin verilmeyecek.

Söz konusu ülkelerden gelen veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişleri olan KKTC vatandaşları 14 gün merkezi karantinada kalacak.

DİJİTAL SEYAHAT BELGELERİNİ DOLDURMA ŞARTI

Öte yandan, KKTC’ye gelecek yolcular için bugünden itibaren, dijital seyahat belgelerinin seyahatten önceki son 72 saat içinde doldurulması gerekiyor.

Güvende Kal uygulaması Apple Store veya Android Market’ten akıllı cihaza indirilecek, uygulama içerisinden Dijital Seyahat Belgesi oluşturulacak, yolcuların dijital belgeyi ülkeye girişte yanında bulundurma zorunluğu olacak.

Akıllı cihazı olmayanların, www.guvendekalkktc.com adresinden Dijital Seyahat Belgesini doldurması, formu çıktı olarak ülkeye girişte yanında bulundurması zorunlu olacak.

KKTC’ye giriş yapacak ve ülke giriş kriterlerine göre karantinaya girmesi gerekmeyen kişiler Güvende Kal Uygulamasındaki Seyahat Kodu İşlemleri bölümünden Dijital Seyahat Belgesi oluşturacak. Bu şart 6-12 yaş aralığında yolcular için de geçerli olacak.

Karantinaya girmesi gereken kişiler (12 yaş altı hariç) ülkede ikamet adresi göstererek Güvende Kal Uygulamasında Bileklik İşlemleri bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacak.

KKTC’de ikamet adresi göstermeyen, geldikleri ülke renk kodlarına göre merkezi karantinada kalacaklar Güvende Kal Uygulamasından Seyahat İşlemleri Kodu bölümünden Dijital Seyahat Belgesini oluşturacak.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları HES kodlarını, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını Dijital Seyahat Belgesine yükleyebilecek.

Ülkeye giriş yapacak kişiler, aşı belgelerini ve PCR test sonuçlarını QR okutarak kaydedebilecek.

Karantinaya girecekler, taahhüt ettikleri ikamet adreslerine kendi araçları veya bir şoför eşliğinde gidecek. İkamet adreslerinde karantina kurallarına uymayan kişiler merkezi karantinaya gönderilecek, bu kişiler karantina ücretlerini kendileri ödeyecek. 12 yaş altı kişilere karantina amacıyla bileklik takılmayacak.

GÜNCEL TABLO VE GİRİŞ KRİTERLERİ DE BUGÜN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Ülkelerin renk kodlarıyla ilgili güncel tablo ve giriş kriterleri de bugün itibaren yürürlüğe giriyor.

Buna göre, “koyu kırmızı” olarak belirlenen ülkelerden son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerden, aşılı olup olmadığına bakılmaksızın yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu istenecek. Bu kişiler 10 gün karantinada kalacak, karantina sonunda Covid-19 testi alınacak.

Kırmızı olarak belirlenen ülkelerden gelecek aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilerden yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu istenecek. Ülkeye giriş karantinasız olacak ve bu kişilerden ülkeye giriş tarihinden 72 saat sonra Covid-19 testi istenecek.

Aşısız kişilerden yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu istenecek. Bu kişiler, 7 gün karantinada kalacak, karantina sonunda Covid-19 testi yapacak.

Turuncu olarak belirlen ülkelerden gelecek, aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilerden yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu istenecek. Bu kişiler de ülkeye karantinasız girecek. Turuncu ülkelerden gelecek aşısız kişiler, yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu göstererek 5 gün karantinada kalacak. Karantina sonunda Covid-19 testi alınacak. Turuncu ülkeler arasında Türkiye ve İngiltere de var.

Yeşil olarak belirlenen ülkelerden gelen aşılı veya hastalığı geçirmiş kişilere kısıtlama uygulanmayacak. Bu ülkelerden gelen aşısız kişilerden yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu istenecek ve bu yolcular ülkeye karantinasız giriş yapabilecek.

AŞILILAR…

İki doz Sinovac, Biontech, Sinopharm, Comirnaty (Pfizer/Biontech), Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford), Sputnik, Moderna, Novavax olanlarla bir doz Vaccine Janssen / Johnson and Johnson olup son dozunun üzerinden 14 gün geçenler aşılı sayılacak.

Covid-19 hastalığını geçirmiş ve bir doz aşı yaptırmış kişiler de aşılı kişi olarak değerlendirilecek.

Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz eden kişiler hastalığı geçirmiş kişi kapsamında değerlendirilecek.

18 yaş altı çocuklar, aşılı ve hastalığı geçirmiş ebeveynleriyle gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar) doğrultusunda ülkeye giriş yapabilecek.

Yolcular son 10 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirilecekler.

ADAPASS SORGULAMASI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları kapsamında, en az çift doz aşı yaptırmamış (Johson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmesine de yasak getirilmişti. Bu kişiler süpermarket/market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif covid-19 testi ile giriş yapabilecek.

Adapass sorgulaması 12 yaş ve üzeri için zorunlu olup kimlik kartıyla birlikte yapılacak. 12-18 yaş aralığı için Adapass sorgulaması, Adapass kartı, aşı kartı ve test sonuç belgesiyle yapılacak.

6 Aralık’tan itibaren Comirnaty (Pfizer/Biontech), Vaxzevria (Astrazeneca/Oxford)aşılarını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 6 ay, Coronavac (Sinovac) aşısını yaptıran ve 2’nci dozlarının üzerinden 3 ay geçen kişiler; COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson aşısı yaptıran ve üzerinden 3 ay geçen kişiler; 3’üncü doz aşılarını yaptırmamaları halinde aşısız kişi olarak kabul edilecek ve Adapassları iptal edilecek.

SINIR GEÇİŞLERİNDE “SEVİYE 3” KURALLARI UYGULANACAK

Öte yandan kara sınır kapılarında seviye 3 kuralları uygulanacak.

Buna göre, Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile sınır kapılarından geçebilecek.

Aşısız kişiler sınırdan 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilecek. Aşısız orta eğitim öğrencileri (ortaokul ve lise) ve Kato Pyrgos’ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile sınır kapılarından geçebilecek.

Güney Kıbrıs üzerinden Turuncu-Yeşil renk kategori ülkelerinden KKTC’ye gelmeyi talep eden kişiler belirtilen ülke giriş kriterlerine göre işlem görecek. Ancak Turuncu renk kategori ülkelerinden KKTC’ye gelecek aşılı kişiler son 72 saatlik PCR testini ibraz edememeleri halinde, kara sınır kapılarından Covid-19 testi yaptırmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabilecek.

Turuncu-Yeşil renk kategori ülkelerinden gelen ve 10 günden fazla Güney Kıbrıs’ta kalan kişiler KKTC’ye geçmeyi talep etmeleri halinde Ada İçi Sınır Geçişleri kuralları kapsamında işlem görecek.

Güney Kıbrıs’a gelen kişiler 10 gün süre ile Güney Kıbrıs’ta bulunmaları halinde, ada içi sınır geçiş kuralına haiz olacak.

Ülkeye Güney Kıbrıs’tan otobüsle düzenlenecek turistik turlarda, Turuncu-Kırmızı ülkeden gelen aşısız turistler son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR/antijen testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabilecek.

KKTC’DEKİ CAN KAYBI 100 OLDU

KKTC’de ilk vakanın tespit edildiği Mart 2020’den düne kadar 100 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, cumartesi günü itibarıyla bir doz aşı olan kişi sayısını 284 bin 397 (yüzde 74.45) seriyi tamamlayanları 276 bin 126 (yüzde 72.28), 3’üncü doz aşı olanları 80 bin 804,

bugüne dek toplam aşılamayı 619 bin 626 olarak açıklamıştı.