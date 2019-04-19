Yeni vatandaşlıklar verildi..

Karar, 16 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; Andrew Steven Radford, Emin Günal, Havva Alış, Leman Aslan, Selim Kaynarca, Mustafa Aslan, Ece Ivanov n/d EdzheIvanov, Yeliz Fidan, Utku Samet Sağlamel, Fatma Nur İri, Şahruz Guseynov artık KKTC vatandaşı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, yurttaşlık hakkı kazanan kişilerin isimlerinin yanında, hangi yılda ülkeye geldikleri ve ne zamandır ülkede bulunduklarına dair bilgiler verildi.

Vatandaşlık hakkı elde eden kişilerin isimleri ve kişisel bilgileri, Resmi Gazete’de şöyle sunuldu:

1-Andrew Steven Radford

Bakanlar Kurulu, 18.11.1953 Bristol doğumlu Andrew Steven Radford, 1996 yılında ülkemize geldiği,2005 yılından bu yana iş kurma izinli olarak bulunduğu, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiği belirtildi.

2-Emin Günal

Bakanlar Kurulu, 23.10.1997 Lefkoşa doğumlu Emin Günal doğduğu tarihten itibaren ülkemizde yaşıyor. İlk, orta ve lise eğitimini ülkemizde tamamlayan Günal, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü ve üniversite eğitimini ülkemizde gördüğü, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 21 günü geçmediği, babasının Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Emin Günal’ın KKTC Yurttaşlığı'naalınmasına karar verdi.

3-Havva Alış

1996 Kumlu/Hatay doğumlu Havva Alış, 3 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, şu anda ise üniversite eğitimi almakta olduğu, babasının ve annesinin de yurttaş olduğu belirtildi.

4-Leman Aslan

1996 Altınözü doğumlu Leman Aslan, 2 yaşında ülkemize geldiği, 21 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul veoratokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sona da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 51 günü geçmediği, babası ve annesinin de yurttaşlığa alındığı kaydedildi.

5-Selim Kaynarca

1989 Pazarcık doğumlu Selim Kaynarca’nın 6 yaşında ülkemize geldiği, 24 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü üniversite eğitimi ve askerlik görevi haricinde yurt dışında bulunduğu sürenin 444 günü geçmediği çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, babası ve annesinin de yurttaşlığa alındığı kaydedildi.

6-Mustafa Aslan

1997 Hatay doğumlu Mustafa Aslan’ın 1 yaşında ülkemize geldiği, 21 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü,çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, babası ve annesinin de yurttaşlığa alındığı kaydedildi.

7-Ece Ivanov n/d EdzheIvanov

Bakanlar Kurulu, 10.12.1998 Lefkoşa doğumlu Ece Ivanov n/d EdzheIvanov’ın doğduğu tarihtenbu yana ülkemizde yaşadığı bu süre içersinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, şu anda da üniversite eğitimi almakta olduğu ve öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 91 günü geçmediği belirtildi.

8-Yeliz Fidan

Bakanlar Kurulu, 15.11.1990 Tarsus doğumlu Yeliz Fidan’ın 7 yaşında ülkemize geldiği, 22 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, şu anda da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 78 günü geçmediği belirtildi.

9-Utku Samet Sağlamel

Bakanlar Kurulu, 1.1.1998 Erzin doğumlu Utku Samet Sağlamel’in2 yaşında ülkemize geldiği, 19 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul ve ortaokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra ziyaretçi izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurtdışında bulunduğu sürenin 7 günü geçmediği belirtildi.

10-Fatma Nur İri

Bakanlar Kurulu, 6.6.1998 Lefkoşa doğumlu Fatma Nur İri’nin doğduğu tarihten itibaren ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, şu anda da üniversite eğitimi almakta olduğu ve öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği belirtildi.

11-Şahruz Guseynov

Bakanlar Kurulu, 1997 Türkmenistan doğumlu ŞahruzGuseynov’ın, 14 yaşında ülkemize geldiği, 8 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da ailesi ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakanlıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiği belirtildi.