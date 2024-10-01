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Yeni yasama yılı bugün başlıyor

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Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Dördüncü Yasama Yılı, bugün saat 10.00’da yapılacak törensel açılışla başlayacak.
Yeni yasama yılı bugün başlıyor

Cumhuriyet Meclisi’nin, Onuncu Dönem, Dördüncü Yasama Yılı, bugün saat 10.00’da yapılacak törensel açılışla başlayacak.

Törensel açılışta, siyasi parti başkanlarının konuşmalarına yer verilecek.

Yeni yasama yılı, Meclis İç Tüzüğü uyarınca ekim ayının ilk iş günü olan saat 10.00’da yapılacak toplantı ile başlayacak.

Meclis son toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparak yaz tatiline girmişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatilinde iki kez olağanüstü toplantı yapmıştı.

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