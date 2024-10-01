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Yeni yasama yılı törensel açılışla başladı

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Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı bugünkü törensel açılışla başladı.
Yeni yasama yılı törensel açılışla başladı

Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı bugünkü törensel açılışla başladı.

10’uncu Dönem, 4’üncü Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.50’de başladı.

Törensel açılışta, siyasi parti başkanlarının konuşmalarına yer verilecek.

Toplantıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, eski meclis başkanları, başbakanlar, bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve diğer davetliler de izliyor.

Toplantının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek.

Meclis son toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparak yaz tatiline girmişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatilinde iki kez olağanüstü toplantı yapmıştı.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.

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