Yeni yemlik arpa fiyatı 7 tl/kg Yemlik mısır fiyatı 7,25/kg

Topark Ürünleri Kurumu’ndan Yemlik Arpa ve Yemlik Mısır ile İlgili Açıklama

Hayvan besleyicilerinin desteklenmesi maksadı ile Toprak Ürünleri Kurumu’nun satışını yapmakta olduğu yemlik arpanın satış fiyatına sübvansiye uygulanmasının kapsamı genişletildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun satışını yapmakta olduğu yemlik arpanın satış fiyatına küçükbaş hayvan besleyicileri için uygulanacak olan kilo başına 1.25 Türk Lirası sübvansiyona ilaveten, büyükbaş hayvan besleyicileri ve yem fabrikalarına yapılacak satışlar için de kilo başına 0.25 Türk Lirası sübvansiyon uygulamasına gidilerek sübvansiyonun kapsamı genişletilmiştir.

Bu bağlamda yemlik arpa peşin satış fiyatı küçükbaş hayvan besleyicileri için 6.00 TL/Kilo; büyükbaş hayvan besleyicileri ile yem fabrikalarına için ise 7.00 TL/Kilo olarak belirlenmiştir.

Yine bir hafta içerisinde Toprak Ürünleri Kurumu tarafından 7.25 TL/Kilo fiyatla yemlik mısır satışa arz edilecektir.

Değerli hayvan besleyicilerimize saygı ile duyurulur.