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Yeni yeteneklere sahip ‘sentetik kırmızı kan hücreleri’ üretildi

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Şimdiye kadar, çoğu yapay kırmızı kan hücresi, doğal versiyonlarının ana özelliklerinin hepsine değil, bir veya birkaçına sahipti.
Yeni yeteneklere sahip ‘sentetik kırmızı kan hücreleri’ üretildi

Şimdiye kadar, çoğu yapay kırmızı kan hücresi, doğal versiyonlarının ana özelliklerinin hepsine değil, bir veya birkaçına sahipti. ACS Nano’da rapor veren araştırmacılar, tüm hücrelerin doğal yeteneklerine ve birkaç yeni yeteneğe sahip sentetik kırmızı kan hücreleri yaptılar.

Kırmızı kan hücreleri (RBC’ler), akciğerlerden oksijen alır ve vücudun dokularına iletir. Bu disk şeklindeki hücreler, oksijeni bağlayan demir içeren bir protein olan milyonlarca hemoglobin molekülü içerir. RBC’ler son derece esnektir, bu da küçük kılcal damarları sıkmalarını ve daha sonra eski şekillerine geri dönmelerini sağlar.

Hücreler ayrıca yüzeylerinde, bağışıklık hücreleri tarafından yakalanmadan kan damarlarında uzun süre dolaşmalarına izin veren proteinler içerir. Wei Zhu, C. Jeffrey Brinker ve meslektaşları, doğal olanlara benzer özelliklere sahip olan ancak terapötik( tedavi edici) ilaç dağıtımı, manyetik hedefleme ve toksin tespiti gibi yeni işler yapabilen yapay RBC’ler yapmak istediler.

Araştırmacılar, bağışlanan insan RBC’lerini ince bir silika( Oksijen ve silisyum içeren kimyasal bileşik.) tabakası ile kaplayarak sentetik hücreleri yaptılar. Silika-RBC’ler üzerinde pozitif ve negatif yüklü polimerler tabakalı hale getirdiler ve daha sonra silikayı uzaklaştırdılar ve esnek kopyalar ürettiler. Son olarak, ekip kopyaların yüzeyini doğal RBC membranlarıyla kapladı.

Yapay hücrelerin boyutu, şekli, yükü ve yüzey proteinleri doğal hücrelere benzerdi ve şeklini kaybetmeden model kılcal damarları boyunca sıkışabilirler.

Farelerde sentetik RBC’ler, gözlenebilir bir toksisite olmaksızın 48 saatten fazla sürdü. Araştırmacılar, yapay hücreleri kargo taşıyabileceklerini göstermek için hemoglobin, bir antikanser ilacı, bir toksin sensörü veya manyetik nanopartiküller ile yüklediler. Ekip ayrıca yeni RBC’lerin bakteriyel toksin için tuzak görevi görebildiğini gösterdi. Araştırmacılar, gelecekteki çalışmaların, yapay hücrelerin kanser tedavisi ve toksin biyosensing gibi tıbbi uygulamalardaki potansiyelini keşfedeceklerini söylüyor.

Yazarlar; Hava Kuvvetleri Bilimsel Araştırma Ofisi’nden, Sandia Ulusal Laboratuvarları- Laboratuvara Yönelik Araştırma ve Geliştirme Programı’ndan, Enerji Bilim Ofisi’nden, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nden ve Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı’ndan fon sağlandığını belirtiyorlar.

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