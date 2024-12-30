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Yeni Yıl Coşkusu Gollifa ile Tatlandı!

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Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kıbrıs’ın geleneksel yılbaşı tatlarından olan Gollifa’yı kampüste hazırlayarak öğrenci ve akademisyenlere ikram etti.
Yeni Yıl Coşkusu Gollifa ile Tatlandı!

Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Kıbrıs’ın geleneksel yılbaşı tatlarından olan Gollifa’yı kampüste hazırlayarak öğrenci ve akademisyenlere ikram etti. Etkinlik, yerel mutfak kültürünü yaşatma ve yeni yıl coşkusunu paylaşma açısından büyük ilgi gördü.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin özenle hazırladığı Gollifa, kampüsün farklı noktalarında kurulan stantlarda ikram edildi. Zengin aroması ve lezzetiyle büyük beğeni toplayan Gollifa, Kıbrıs’ın geleneksel tatlarının tanıtılmasına katkı sağladı.

Geleneksel Kıbrıs mutfağında özel bir yeri olan Gollifa, kavrulmuş buğday, badem, kuru üzüm, susam ve nar taneleri gibi malzemelerin harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Bolluk ve bereketin simgesi olan Gollifa, yeni yılın iyi şans getirmesi dileğiyle her yıl Aralık ayında yapılıyor. İçeriğindeki kavrulmuş buğday yaşam döngüsünü, nar taneleri ise bereketi temsil ediyor. Yeni yıl döneminde hazırlanıp paylaşılan Gollifa, hem lezzetiyle hem de toplumsal dayanışmayı güçlendiren anlamıyla Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak öne çıkıyor. Kökenleri Bizans dönemi Kıbrıs’ına kadar uzanan ve o dönemden günümüze gelen Gollifa, Kıbrıs’ta iki toplum tarafından da benzer şekilde hazırlanıyor. İçerdiği besin öğeleriyle de sağlık açısından değer taşıyan Golifa, özellikle yüksek lif oranı sayesinde fonksiyonel bir gıda olarak öne çıkıyor.

gollifa,-ydu-(1).jpgKültürel Değerlerimizi Yaşatıyoruz

Etkinlik hakkında konuşan Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, yerel lezzetlerin tanıtılmasının gastronomi eğitiminin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Bahçelerli, “Gastronomi yalnızca yemek pişirmek değil, aynı zamanda bir kültürü gelecek nesillere aktarmaktır. Gollifa gibi geleneksel tatların yaşatılması ve öğrencilerimizin bu değerleri deneyimleyerek öğrenmesi, onların mesleki gelişimine de önemli katkılar sağlıyor” dedi.

“Gollifa yapımı sırasında öğrencilerimiz hem geleneksel yöntemleri öğrenme fırsatı buldu hem de bu lezzeti arkadaşları ve hocaları ile paylaşarak yeni yıl coşkusunu yaşadı” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, “Gollifa ikramı, sadece bir gastronomi deneyimi olmanın ötesinde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin çok kültürlü ve paylaşımcı atmosferinde yeni yıl kutlamalarına tatlı bir katkı yapma fırsatı sundu” ifadesini kullandı. 

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