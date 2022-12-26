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"Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi”, Alayköy İlkokulu’ndaki öğrencilerle buluştu

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kurucu Başkanı olduğu Bellapais Inner Wheel Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle çocuklara yönelik düzenlenen “Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” çerçevesinde Alayköy İlkokulu’nu ziyaret etti.
"Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi”, Alayköy İlkokulu’ndaki öğrencilerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, “ Yeni Yıl Dilek Ağacı Projesi” ile her sene olduğu gibi bu sene de yüzlerce öğrenciye ulaşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Yeni yılda nasıl bir hediye almak istediklerinin çocuklara sorulduğunu belirten Tatar, çocukların dilek hediyelerini ulaştırabildikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sibel Tatar, projeye destek koyarak çocukların mutlu olmasına yardımcı olan Bellapais Inner Wheel Kulübü başkan, yönetim kurulu üyeleri, Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.

Çocukların mutlu, sağlıklı, başarılı ve çalışkan birer yurttaş olmaları temennisini dile getiren Sibel Tatar, yeni yılın tüm çocuklara başarı ve huzur getirmesini diledi.

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