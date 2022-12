Yeni yıl kararlarını uygulamanın 5 yolu

Yeni yılda genellikle sağlıklı beslenmeye, kilo vermeye, sigarayı bırakmaya, spora başlamaya hatta bizi mutsuz eden unsurları hayatımızdan çıkartmaya karar veririz. Ancak bir süre sonra ne yazık ki bunların çoğunu gerçekleştiremeyiz. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, ‘‘Aldığınız kararları istikrarlı bir şekilde sürdürmeniz zor olsa da gerçekleştirmeniz imkansız değil'' dedi ve bu konuda şu açıklamaları yaptı…

Hep sıfır noktasına ihtiyaç duyarız

İnsanoğlu için başlayan her yeni gün, yeni bir iş, yeni evlilik ve daha birçok şey sıfır noktasıdır. Her başlangıcı hayatımızın bundan sonraki döneminin miladı kabul ederiz ve her yeni yıl, bir sıfır noktasıdır. Temiz bir sayfa açabilmek, kendimizin bir üst modelini oluşturabilmek için hep bir sıfır noktasına ihtiyaç duyarız. Hatta mevcut hayatımızı top yekün değiştirmeye o kadar odaklanırız ki, sanki yeni yıl geldiğinde kendimizden bir başka insan çıkaracağımıza koşulsuz inanırız. Her yeni yıl başlangıcında aynı döngünün içerisinde buluruz kendimizi. Aldığımız kararları da genellikle bir süre sonra hayata geçirmeyi başaramayız.

Başlangıçları alışkanlığa dönüştürmeliyiz

Beynin hayatımız boyunca değişme yeteneğine nöroplastisite diyoruz. Kendi kendini yöneten nöroplastisite, olumlu alışkanlıklar edinmek için beynimizi kasıtlı olarak yapılandırmamızdır. Alışkanlık yaratmak belli bir sürece yayılır. Yani bir günde kendinizin daha zayıf, daha akıllı, daha çevik bir üst versiyonunu yaratamazsınız, bunun için düzenli olarak tekrarlanan birtakım alışkanlıkları hayatınıza dahil etmeniz gerekir. Duyusal sinir sisteminiz zevk almaya programlıdır. Diyet yapmak size zevk vermez, sigarayı bırakmak sizin için oldukça zorlayıcı ve zevksiz olabilir ya da her gün sabah erkenden kalkıp spor yapmaktan zevk almayabilirsiniz ama alışkanlık kazanmak belli bir süreç ister. Bu yüzden yeni yıla girerken yeni başlangıçlar için kendinizi programlarsınız. Bu başlangıçları alışkanlığa dönüştürmek için yeterli azim ve sabrı gösterdiğinizde sonuca yaklaşırsınız. Yeni yıl kararlarını gerçekleştirmek imkansız değildir. Şansınızı artırmak için şu adımları takip edebilirsiniz…

İŞTE HEDEFLERİNİZE ULAŞMANIZI SAĞLAYACAK İPUÇLARI

1-Nedenini bilin

Yeni yılda öncelikle aldığınız kararların nedenini bilin. Örneğin; kilo vermek size kendinizi daha mı iyi hissettirecek, sağlığınızı olumlu mu etkileyecek bunun nedenini bilin ve aklınızda tutun. Sigarayı bırakacaksanız yeni yılda bu daha sağlıklı bir bedene sahip olmanızı mı sağlayacak, sigara için harcadığınız paradan tasarruf etmenizi mi sağlayacak bunun nedenini bilin. Nedenini bilmek size motivasyon sağlar.

2-Hedeflerinizi daima basit tutun

Yeni yıla girerken ucu açık sayısız karar almaktansa bir iki hedefe odaklanın. Örneğin; sizi mutsuz eden işten ayrılıp, değerinizin daha fazla karşılığını bulacağı yeni bir işe başlamak hedefiniz olabilir.

3-Mutlaka gerçekçi hedeflere odaklanın

Geçmiş deneyimlerinizi de göz önünde bulundurarak daha gerçekçi hedefler belirleyin. Eğer maaşlı çalışan biriyseniz, bir anda zengin olmayı hedeflemek çok da gerçekçi bir hedef sayılmayacaktır.

4-Planlı ilerleyin

Hedefinizi planlayın. Hedefinize yönelik planlamaları adım adım yaparak ilerlemeniz sizi varmak istediğiniz noktaya daha çabuk ulaştıracaktır.

5-Asla pes etmeyin

Unutmayın sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Eğer planlarınızı gerçekçi tutar ve sabırla ilerlerseniz eninde sonunda başarı kaçınılmaz olacaktır. Ancak hiçbir başarı kolay yoldan kazanılmaz. İlk yenilgide asla pes etmeyin, bazen kaybetmek bize hatalarımızın neler olduğunu görme fırsatı verir. Hatalarınızı görüp düzelterek yolunuza tekrar devam edin.

YENİ YIL BEYNİMİZİ NASIL ETKİLER?

1-Şenlik ruhu

Geceyi aydınlatan ışıklar, bir masa etrafında toplanan insanlar, hediye almanın ve hediye vermenin coşkusu, süslemeler ve yeni bir başlangıç yapmanın heyecanı kısacası şenlikli hissetmek vücutta dopamin ve serotonin seviyelerini yükseltir. Hediye vermek de dopamin ve endorfinlerin salınımına neden olur. Yani bizi mutlu eder.

2-Stres

Herkes için yeni yıl şenlikli bir zaman dilimi olmayabilir. İşleri yetiştirmenin telaşı, uygun hediyeyi bulamamanın üzüntüsü çoğu insanı strese sokar. Stres, adrenalin ve kortizolün otomatik olarak salınmasıyla vücudunuzda fiziksel bir tepki gösterebilir. Ayrıca, kortizolün hipokampus üzerinde derin bir etkisi olduğu gösterilmiştir, bu da hafızanızı ve çoklu görev yeteneğinizi azaltabilir.

3-Sevdiklerimizle bağ kurmak

Oksitosin aslında bir anlamda “sarılma hormonu”dur. Yılbaşı yemeğinde ailenizle ve sevdiklerinizle aynı masanın etrafında toplanıp bir arada olduğunuzda oksitosin hormonu ön plana çıkar ve sevdiğiniz, güvendiğiniz kişilerle çevrili olduğunuzda aldığınız o sıcak duyguyu açıklamaya yardımcı olabilir.