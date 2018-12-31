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Yeni Yıl Sofrasında Ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

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Yeni yılın gelişiyle birlikte akşam yemeği için programlar yapılan bu günlerde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Budak Ulugün bizlerle dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin faydalı bilgiler paylaştı.
Yeni Yıl Sofrasında Ve Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Yeni yılın gelişiyle birlikte akşam yemeği için programlar yapılan bu günlerde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Budak Ulugün bizlerle dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin faydalı bilgiler paylaştı.

·        Kırmızı et yerine yağ oranı daha düşük olan beyaz eti  (tavuk, balık, hindi) tercih edin

·        Sofralarınızda salatalara, sebze haşlamalara, çiğ sebzelere yer açın

·        Mayonezli mezeler yerine  yağ içeriği düşük olanları, şerbetli tatlılar yerine sütlü veya dondurmalı olanları tercih edin

·        Kuruyemişlerin az tuzlu veya tuzsuz olanlarını tercih edin

·        Meyve tüketimini yemekten 2 saat sonra yapın

·        Gece uzun olacağından yavaş ve az yemeye özen gösterin, ana yemek ile başlayıp hafif ürünlerle devam edin

·        Alkol tüketimini sınırlandırın, aç karnına tüketmeyin

Sonrasında;

·        Güne zinde başlamak için yeterli uyumaya özen gösterin

·        Gece boyunca tükettiğiniz alkol ve yiyecekler miktarı fazla olabileceğinden bol su tüketin

·        Ana öğünlerinizde ızgara türlerini, sebze yemeklerini ve bol salatayı tercih edin

·        Ara öğünlerinizde meyve, süt, yoğurt tüketin

·        Yeni yıl gecesi alınan fazla kalorilerle başa çıkmak için hareketli bir gün geçirmeye çalışın

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