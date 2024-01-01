  • BIST 7470.18
  • Altın 1955.859
  • Dolar 29.4865
  • Euro 32.7034
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİsrail ordusuna girmeyi reddeden vicdani retçi cezaevine gönderildi

Yeni yıl yağmuru da getiriyor… 3 gün sağanak bekleniyor

» »
Baharı çağrıştıran ılık, güneşli havanın hakim olduğu 2023 yılının son günlerinin ardından gelen yeni yıl, yağışlı havayı da getiriyor. Meteoroloji’ye göre, yarından itibaren üç gün yer yer sağanak yağmur var.
Yeni yıl yağmuru da getiriyor… 3 gün sağanak bekleniyor

Meteroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk yarısı Alçak Basınç Sistemi, ikinci yarısı Yüksek Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, yarın yer yer sağanak yağmurlu,  çarşamba doğu kesimler yer yer sağanak yağmurlu, perşembe öğle saatleri yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise parçalı bulutlu veya zamanla çok bulutlu olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: Kıbrıs Türkü’nün hikayesini yazan Birkan Uzun’un adı hep yaşayacak01 Ocak 2024 Pazartesi 11:47
  • KKTC’de akıllı telefon kullanımı 2013’ten bu yana yüzde 294 arttı01 Ocak 2024 Pazartesi 11:45
  • Yeni yılın ilk haftasında hava nasıl olacak?01 Ocak 2024 Pazartesi 10:06
  • Yılbaşı özel çekilişi gerçekleşti31 Aralık 2023 Pazar 23:55
  • Trafik denetimlerinde 412 araç rapor edildi, 2 sürücü tutuklandı31 Aralık 2023 Pazar 12:27
  • Yüksek ses çıkardığı için kendisini uyaran şahsa bıçak çekti!31 Aralık 2023 Pazar 12:20
  • Gelir vergisi matrah dilimleri ve oranları yeniden düzenlendi31 Aralık 2023 Pazar 12:19
  • Girne’de bir otelin mutfağında yangın çıktı!31 Aralık 2023 Pazar 11:21
  • Bakan Dinçyürek'ten yeni yıl mesajı31 Aralık 2023 Pazar 08:51
  • Hasipoğlu: 2024 yılının dünyada barış, KKTC'de refah ve demokrasi yılı olmasını diliyoruz...31 Aralık 2023 Pazar 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti