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“Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği ile Arasta şenlendi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği ve  LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımı ile kortej yürüyüşüyle başlayan “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” yoğun katılım ile dün gerçekleştirildi.
“Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” etkinliği ile Arasta şenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) düzenlediği ve  LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın katılımı ile kortej yürüyüşüyle başlayan “Yeni Yılda Arasta İndirim Günü” yoğun katılım ile dün gerçekleştirildi.

Kıbrısonline ana sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte yurttaşlar gün boyunca hem indirimli alışveriş yapma fırsatı yakaladı hem de birbirinden güzel etkinlikler ile keyifli bir gün geçirmiş oldu.

Surlariçi yayalaştırılmış bölgede gerçekleştirilen etkinlikte yurttaşlar çarşı esnafının yaptığı indirim ile birlikte Card Plus’ın her çift taksite ek 3 taksit imkanı sunmasından yararlandı.

Başkan Harmancı’nın tüm sahne alanlarını tek tek gezdiği etkinlikte bölge esnafı ve yurttaşlar Harmancı’ya belediyenin etkinliğinden duydukları memnuniyeti dile getirirken belli aralıklar ile benzer etkinlikler düzenlemenin her açıdan yararlı olacağı düşüncelerini ilettiler.

Organizasyon kapsamında, Lokmacı girişi, Lefkeliler Meydanı, Kumarcılar Hanı, Arasta ve Büyük Han’da kurulan sahnelerde dönüşümlü şekilde birbirinden güzel ve özel aktiviteler ve konserler gerçekleştirildi. Konserler büyük beğeni toplarken, sunulan dans gösterileri de büyük alkış aldı.

 

Etkinlikte, Hasan Vatansever & Nejla Egemen müzik dinletisi, Burcu Durmaz ve Orkestrası, Bikem Tunar ile Mulla Gül Akustik Konser, Ersen ve Zeliş ile Müzik Sokak’ta, Eril Cambaz ve Ezgi Akgürgen Orkestrası, LBO Latin Orkestrası, Melek Erdil ile İbrahim Çetiner müzik dinletisi, Reşat Kortan Müzik Dinletisi, Studio 21 Dans Gösterisi ile DJ performanslarda ise Vechi ve Ekko yer aldı.

 

Çocuklar etkinlikte kendilerine yönelik olarak düzenlenen Ozan Özgenler ile Çocuk Atölyesi, Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları, Hanife Tayyareci ile Kukla Gösterisi ve Ülviye Karabaşak’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen Çocuklar için Ebru Sanatı Atölyesi’nde eğlenceli saatler yaşadı. 

 

Mavi Sanat Atölyesi ile Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nin (EMAA) katkıları, Radyo Juke’un radyo sponsoru, Kıbrıs Genç TV’nin ise TV sponsoru olarak yer aldığı etkinlikte gün boyunca canlı yayınlar yapıldı. Etkinlikte yurttaşlar ayrıca Lefkoşa Gezi Treni ile mini bir Lefkoşa turunun keyfini yaşadı.

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