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Yeni yılda hava nasıl olacak?

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Yeni yılda hava nasıl olacak?
Yeni yılda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi, havanın bugün ve yarın az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi az bulutlu, diğer günler ise parçalı bulutlu veya parçalı çok bulutlu geçeceğini açıkladı. Hava sıcaklığının ise 19-22 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, 27 Aralık- 1 Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava bugün ve yarın az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, cumartesi az bulutlu, diğer günler ise parçalı bulutlu veya parçalı çok bulutlu geçecek.

YILIN SON GÜNÜ VE YENİ YILIN İLK GÜNÜ HAVA PARÇALI BULUTLU OLACAK

Bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Yılın son günü ve yeni yılın ilk günü hava parçalı bulutlu olacak. 

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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