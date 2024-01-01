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Yeni yılın ilk bebekleri ‘Lavin’ ile ‘Mehmet’…

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2024 yılının ilk bebekleri 'Lavin' ile 'Mehmet' oldu...
Yeni yılın ilk bebekleri ‘Lavin’ ile ‘Mehmet’…

2024 yılının ilk bebeği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde saat 06.15 sıralarında dünyaya gözlerini açan ‘Lavin’ bebek oldu.

‘Lavin’ bebeğin ardından ise Lefkoşa’da Acil Durum Hastanesi’nde saat 10.00 sıralarında ‘Mehmet’ bebek dünyaya geldi.

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