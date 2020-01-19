Yeni Yılın İlk Sektör Hükümet Basın Buluşması Yapılıyor

Sorunlar ve çözüm önerilerinin masaya yatırılacağı 2020 yılının ilk sektör-hükümet-basın buluşması yapılıyor.

Casino İşletmecileri Birliği’nin (CİB) organizasyonunda 23 Ocak Perşembe akşamı Merit Lefkoşa Otel’ de gerçekleştirilecek çözüm odaklı toplantıya Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve sektörle ilgili bakanlar ve bürokratlarla yazılı ve görsel basının temsilcileri davet edildi. Sektör yöneticilerinin de hazır olacağı toplantı saat 19.00 da başlayacak