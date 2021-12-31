  • BIST 1.872,27
  • Altın 773.81789
  • Dolar 13.3424
  • Euro 14.9905
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAYılbaşı Gecesi için Sağlıklı Beslenme Tüyoları

Yeni Yılın İlk Ve İkinci Günü Yağmur Bekleniyor

» »
Yeni Yılın İlk Ve İkinci Günü Yağmur Bekleniyor... Sıcaklık 16-19 Derece
Yeni Yılın İlk Ve İkinci Günü Yağmur Bekleniyor

 Yağışlı hava, yeni yılın ilk günlerinde de etkisini sürdürecek. Ülkenin 1 Ocak-7 Ocak tarihleri arasında genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, hava, yarın ve pazar günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 16 - 19 ºC dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, ikinci yarısında ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yarın Sabah İç Kesimlerde Don Olayı Bekleniyor24 Aralık 2021 Cuma 19:10
  • Dün en çok yağışın Yeni Erenköy’e düştü24 Aralık 2021 Cuma 13:58
  • Yenierenköy’de dün metrekareye 8 kilo yağış düştü22 Aralık 2021 Çarşamba 15:01
  • Yarın ve perşembe yer yer sağanak bekleniyor21 Aralık 2021 Salı 09:09
  • Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran: Zaman zaman etkili yağış bekleniyor20 Aralık 2021 Pazartesi 21:57
  • Ülkede Son 24 Saatte En Fazla Yağış Gazimağusa’da Kaydedildi19 Aralık 2021 Pazar 12:46
  • Yeşilırmak Bölgesinde 51 Kilogram Yağış Kaydedildi18 Aralık 2021 Cumartesi 21:58
  • “Carmel” için turuncu alarm verildi!18 Aralık 2021 Cumartesi 18:51
  • Bu Geceden İtibaren Şiddetli Fırtına ve Yağmur Bekleniyor18 Aralık 2021 Cumartesi 10:46
  • Yarından Salıya Kadar Yağmur Var… Sıcaklık 14-17 Derece17 Aralık 2021 Cuma 16:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti