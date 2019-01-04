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Yeni yılla gelen tehlike: Yanlış umut sendromu

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Uzmanlar uyarıyor
Yeni yılla gelen tehlike: Yanlış umut sendromu

Yeni yılda birçok kişi hayatında memnun olmadığı konular hakkında yeni kararlar alıyor. Güven Hastanesi Psikiyatri Bölümü Uzman Dr. Timur Fadıl Oğuz, yeni yıl kararlarını başarıyla uygulamak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, "Yeni yıl kararlarının hayata geçirilmesi için kaçınılması gereken ilk şey ‘yanlış umut sendromuna' yakalanmamaktır" dedi.

Yeni yılda birçok kişi hayatında memnun olmadığı konular hakkında yeni kararlar alıyor. Güven Hastanesi Psikiyatri Bölümü Uzman Dr. Timur Fadıl Oğuz, yeni yıl kararlarını başarıyla uygulamak isteyenlere tavsiyelerde bulunarak, "Yeni yıl kararlarının hayata geçirilmesi için kaçınılması gereken ilk şey ‘yanlış umut sendromuna' yakalanmamaktır" dedi.

Yeni yılda bazı kişilerin karar aşamalarında sıkıntı yaşayabildiğini belirten Dr. Timur Fadıl Oğuz, alınan kararları uygulamanın kolay olmadığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanların yaklaşık yüzde 40'ının yeni yıl kararları aldığını ifade eden Dr. Oğuz, "Bu kararların yüzde 40'ını daha sağlıklı bir diyet ve daha fazla egzersiz, yüzde 15'ini daha sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve yüzde 35'lik bir bölümünü de iş ve para konularında alınan kararlar oluşturmaktadır. Bu kararların uygulanmasında başarı oranları oldukça düşüktür" dedi.

 

'İKİ YIL SONRA YÜZDE 19 CİVARINA İNİYOR'

Kararlarını uygulamaya devam edenlerin oranının bir hafta sonra yüzde 77'ye düştüğünü kaydeden Dr. Timur Fadıl Oğuz, şunları söyledi:

— Şubat ayı başlarında bu oran yüzde 64'e, Nisan ayı başlarında ise yüzde 50'lere düşer. Kararların alınmasından iki yıl sonra kararlarını uygulamaya devam edebilenlerin oranı ise, yüzde 19 civarına inmektedir. Kararlarını kalıcı olarak uygulayabilenlerin oranı ise tahminen yüzde 8 civarında kalmaktadır.

'BAĞIMLILIK BİLE YARATABİLMEKTEDİR'

Yeni yıl kararlarının hayata geçirilmesi için kaçınılması gereken ilk şeyin ‘yanlış umut sendromuna' yakalanmamak olduğunu vurgulayan Dr. Timur Fadıl Oğuz, şöyle konuştu:

— Yanlış umut sendromunun en temel özelliği insanın kendisini değiştirmesinin kolay olduğu hedefler ne kadar yüksek olursa motivasyonun da o kadar yüksek seviyede olacağı ve bunun sonucunda da başarı ihtimalinin de daha büyük olacağı yanılgısıdır. Bu sendromun bir başka belirleyici özelliği de tekrar tekrar yaşanan başarısızlıklara rağmen kişinin tekrar aynı kararları almasıdır. Büyük kararlar alındığında duyulan heyecan ve bu kararları diğer insanlara ilan etmenin getirdiği gurur okşayıcı duygular bir çeşit bağımlılık bile yaratabilmektedir.

'BU TÜRDEN KARARLARIN DAHA HAKİKİ MUTLULUKLAR GETİRECEĞİNİ UNUTMAYIN'

 

Dr. Timur Fadıl Oğuz, yeni yıl kararlarının başarıyla uygulanması için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle açıkladı:

— Kararlarınız gerçekçi olmalıdır. Sadece haftada üç dört gün yirmi otuz dakika tempolu bir yürüyüş yaparak bile kalp-damar sağlığınızı çok daha iyi bir yere getirebilirsiniz. İyi bir planınız olmalıdır. Uygulanabilir bir plan yapmak bu işin olmazsa olmazıdır. Örneğin, yapmayı planladığınız yürüyüşü nerede ve ne zaman yapacaksınız. Karar uygulama sürecinin haz ve doyum da içermelidir. Çeldirici unsurlar azaltılmalıdır. Eğer kilo vermek istiyorsanız evinizde yüksek kalorili sağlıksız gıdaların bulunmamalısınız. İnternette gezinmek yerine kitap okumak istiyorsanız cep telefonunuzu diğer odada bırakmalısınız.

— Tökezlemelere rağmen yola devam edilmelidir. Kararlarını hayata geçirebilen insanların ortak bir özelliği tökezlediklerinde pes etmemeleridir. Kararlarını gerçekleştiremeyen insanlar ‘ya hep ya hiç' şeklinde olaylara yaklaşmakta, ufak bir tökezlemede motivasyonlarını yitirip kararlarından vazgeçmektedirler. Başka insanlara da faydası dokunabilecek kararlar da almaya çalışın. Yeni yıl kararlarının çoğu maalesef kişisel ve yüzeysel kalmaktadır. Bu sene ‘başka insanlara daha faydalı olmaya çalışacağım' ya da ‘yakınlarımı daha dikkatle dinleyip anlamaya çalışacağım' veya ‘insanlarla ilişkilerimde sorun yaratan bir özelliğimle incinmeden korkmadan yüzleşeceğim ve değiştirmeye çalışacağım' gibi yeni yıl kararları almaya çalışın. Bu türden kararların daha hakiki mutluluklar getireceğini unutmayın.

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