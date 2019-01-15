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Yeni Yunan Savunma Bakanı Apostolakis: ''Çatışmanın yolu olduğu gibi işbirliğinin de bir yolu var.

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Atina'nın Türkiye'yle ilişkilerdeki tek kırmızı çizgisinin uluslararası hukuka saygı olduğunu söyleyen Yunanistan'ın yeni Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis'in Türkiye'ye işbirliği ve bir arada yaşama mesajı gönderildiği belirtildi.
Yeni Yunan Savunma Bakanı Apostolakis: ''Çatışmanın yolu olduğu gibi işbirliğinin de bir yolu var.

Eski Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan görevi resmen devraldığı devir-teslim töreninde konuşan Apostolakis, "Çatışmanın yolu olduğu gibi işbirliğinin de bir yolu var. Biz, tutarlı bir şekilde, barış içinde bir arada yaşama ve işbirliği değerlerine öncelik veriyoruz. Milliyetçiliğin hakim olduğu her dönemde insanların acı çektiğini, işbirliği olduğundaysa halkların refaha kavuştuğunu ve başarılar elde ettiğini komşularımıza anımsatmak isterim. Türkiye ile ilişkilerdeki tek kırmızı çizgimiz, uluslararası hukuka saygı" dedi.

Yunan ERT kanalına göre Apostolakis, "Türkiye'ye işbirliği ve bir arada yaşama mesajı gönderiyorum" dedi.

'YUNANİSTAN'IN İSTİKRAR MERKEZİ ROLÜNÜ PEKİŞTİRECEĞİZ'

Kendisinin ve bakanlığının öncelikli hedefinin Yunanistan'ın Akdeniz'deki istikrar merkezlerinden biri olma rolünü pekiştirmek olduğunu kaydeden Apostolakis, bu dönemde Atina'nın savunma ve diplomatik işbirliğini geliştirerek bölgede başrolde oynadığını belirtti.

Apostolakis, Yunan ordusunun savaşma kabiliyetini ve donanım kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaları sürdüreceklerinin güvencesini de verdi.

KAMMENOS: ABD'YLE BAĞLARIMIZ PEKİŞTİ

Diğer taraftan Kammenos, bakanlıktaki görev süresinde Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını koruma kabiliyetinin gereken seviyede desteklendiğini ifade etti.

Kammenos, "Ülkemizi Doğu Akdeniz'de istikrar merkezi haline getirdik. Anlaşmalar ve ortak tatbikatların yanı sıra F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu ve helikopteri tedariki gibi programlar aracılığıyla ABD ile askeri bağlarımız pekiştirildi" diye ekledi.

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