Yeni yüzyıl öğrencilerinden LTB Paylaşım Mutfağı’na katkı

160 ihtiyaçlı birey ve mültecilere günde 1 öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bir destek de Yeni Yüzyıl Anaokulu’ndan geldi.

Şehirde yaşayan ayrımsız herkese karşı sorumlulukla hareket eden LTB’nin, bu anlayış çerçevesinde 160 ihtiyaçlı birey ve mültecilere günde 1 öğün yemek sağlayan LTB Paylaşım Mutfağı’na bir destek de Yeni Yüzyıl Anaokulu’ndan geldi.

Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Hakan Özsaygın, Okul Aile Birliği Başkanı Tandoğan Yalkut ile okul öğretmen ve öğrencilerini kabul eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı LTB Paylaşım Mutfağı’na gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Okul Müdürü Hakan Özsaygın’a, teşekkür belgesi verdi.

Yeni Yüzyıl Anaokulu Müdürü Hakan Özsaygın kabulde yaptığı konuşmada yardım fikrinin Okul Aile Birliği Başkanı Tandoğan Yalkut’tan geldiğini söyleyerek Yalkut’un bu fikrini okul yönetimi olarak seve seve kabul ettiklerini kaydetti. Velilerinde LTB Paylaşım Mutfağı’na yardım kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Özsaygın, sosyal belediyeciliğin, paylaşmanın ve iş birliğinin güzel bir örneği olan LTB Paylaşım Mutfağı için Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

Başkan Harmancı: “Paylaşım Mutfağı Şehirde Yardımlaşma ve Paylaşımın En Güzel Örneğini Oluşturuyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında Paylaşım Mutfağı’na bugüne kadar pek çok kesimden destek verildiğini belirterek ihtiyaçlı bireyler için toplumun müthiş bir iş birliği ve paylaşımcılık örneği sergilediğine vurgu yaptı. Mutfağa düzenli olarak bağış yapan yaklaşık elli iş insanı olduğunu ifade eden Başkan Harmancı bunun yanında okullar ve işletmelerinde örnek gösterilecek katkıları olduğunu belirtti. Başkan Harmancı, özellikle okulların gösterdiği iş birliğine büyük önem verdiklerini, okul yönetimi, öğretmenler ve veliler ile birlikte henüz küçük yaştaki öğrencilerin ihtiyaçlı bireylere yönelik duyarlılıklarının hem bugün hem de geleceğe dair en büyük umut olduğunun altını çizdi.

160 Bireye Her Gün 1 Öğün Yemek Sağlanıyor

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Paylaşım Mutfağının 160 ihtiyaçlı bireye yemek sağladığını ve bu rakamın yüzde doksanının yemeğinin evlerine götürüldüğünü belirtti. LTB olarak bu seneki hedeflerinin yeni bir araç alarak dağıtım ağına katkı sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Harmancı, ihtiyaç çerçevesinde mutfağın kapasitesinin de bir miktar artırılacağını belirtti.

Esas Mesele Mutfağa İhtiyaç Duyulmayacak Bir Sosyo-Ekonomik Düzen

Başkan Harmancı mutfağa ihtiyaç duyulmayan günlerin gelmesinin esas mesele olduğunu dile getirirken ancak her geçen gün sosyal adaletsizliğin arttığını ve ihtiyaç sahiplerinin çoğaldığının altını çizdi. Bu anlamda yerel yönetimlerin sosyal adaletsizliğin giderilmesine yönelik hedef belirlemeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Harmancı, LTB Paylaşım Mutfağına yaptıkları katkı nedeniyle Yeni Yüzyıl Anaokulu öğretmenlerine, velilerine ve öğrencilerine teşekkür etti.