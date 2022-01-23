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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi

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Ardern, ülkede 9 Omicron vakasının tespit edildiğini söyledi.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Omicron varyantı nedeniyle düğününü erteledi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Kovid-19’un Omicron varyantına yönelik kısıtlamaları duyurduktan sonra düğününü ertelediğini açıkladı.

BBC'deki habere göre, Ardern basın mensuplarına, ülkede 9 Omicron vakasının tespit edildiğini söyledi.

Omicron'un yayılma hızını yavaşlatmak için ülkede yeni önlemler alınacağını belirten Ardern, yakında yapılması planlanan kendi düğün törenini de ertelediğini kaydetti.

Ardern, maske zorunluluğu, bir araya gelmelerde limit ve aşı belgesi uygulamasına geçildiğini dile getirerek, salgın nedeniyle çok daha yıkıcı etkilere maruz kalan binlerce Yeni Zelandalıdan farkı olmadığını söyledi.

Ülkede maske kuralları sıkılaştırılırken, bar ve restoranların yanı sıra düğün gibi etkinliklerde en fazla 100 kişinin bulunmasına izin verilecek.

Ardern'in uzun süredir birlikte olduğu ve üç yaşındaki çocuğunun babası olan Clarke Gayford ile kısa süre içinde evlenmesi bekleniyordu.

Yeni Zelanda'da şimdiye kadar 15 bin 550 Kovid-19 vakası görülürken, 52 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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