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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, yasakları bu geceden itibaren kaldırıyoruz

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Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, yasakları bu geceden itibaren kaldırıyoruz
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Salgın bitti, yasakları bu geceden itibaren kaldırıyoruz

Yeni tip Koronavirüs önlemleri sayesinde salgının ülkede sona erdiğini duyuran Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salı gününden itibaren ülkedeki bütün Covid-19 yasaklarının kalkacağını duyurdu.

Pazartesi günü iyileşen son Covid-19 hastası taburcu oldu. Yeni Zelanda'da 15 gündür yeni vaka görülmüyordu.

Ardern bugün yaptığı basın açıklamasında, "Ülkedeki alarm durumunu bu geceden itibaren birinci seviyeye çekiyoruz. Kamusal etkinlikler ya da özel etkinlikler bir kısıtlama olmadan devam edebilir ve hiçbir engel ve yasak olmadan perakende ve hizmet sektörleri çalışmalarına devam edebilir. Bütün toplu taşıma araçları çalışmaya devam edecek” dedi.

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